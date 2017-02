iPhone 8: Hinweise auf Wireless Charging verdichten sich

Kabellos - nahes oder fernes Laden?

iPhone 2017

»Qi« ist der Name eines Standards zur drahtlosen Energieübertragung, welcher vom Wireless Power Consortium entwickelt wird. Neuerdings hat der Unternehmenszusammenschluss ein neues prominentes Mitglied: Apple. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die kommende iPhone-Generation auch ohne Ladekabel mit Energie versorgt werden kann?Die Gerüchte über »Wireless Charging« beim iPhone 8 halten sich bereits seit Monaten. Die Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt von Samsung bis Motorola bietet diese Möglichkeit bereits. iPhone-Nutzer können nur mithilfe von speziellem Zubehör, wie der jüngst von MacTechNews getesteten Akkuhülle von mophie ( ), von dem Laden per Induktion profitieren. Doch im Herbst soll damit Schluss sein. Allerdings hofften einige Beobachter bis vor Kurzem noch, dass Apple gleich einen Schritt weiter gehen und auf entferntes kabelloses Laden setzen könnte, ohne Notwendigkeit für eine Aufladefläche, auf die das Smartphone gelegt werden muss. Doch für die geargwöhnte Partnerschaft mit dem Unternehmen Energous gibt es seit einiger Zeit keine neueren Hinweise.Stattdessen nun also die Wireless Power Consortium mit ihrem Qi-Standard. Dieser setzt klassisch auf physische Nähe beim Aufladen, also auf das berühmte Lade-Pad. Auch die Apple Watch verwendet beim Induktionsladen den Qi-Standard, allerdings in einer proprietären Variante, die nur authentifiziertes MFi-Zubehör unterstützt. Auf diese Methode des Wireless Charging könnte es also auch beim iPhone 8 hinauslaufen. Gerade erst kamen Gerüchte auf, denen zufolge Apple vielleicht sogar nur neues Zubehör ins Portfolio aufnehme, welches dem iPhone 8 zu kabellosem Laden verhelfe.Für die diesjährige iPhone-Generation werden drei Modellvarianten erwartet. Neben dem hier besprochenen iPhone 8 in einer Größe von etwa 5 Zoll sind auch zwei Varianten eines »iPhone 7s« in den klassischen Abmessungen von 4,7’’ und 5,5’’ Displaydiagonale im Gespräch. Während letztere nur bei der Leistung Fortschritte gegenüber der aktuellen Generation mitbringen würden, besteche das iPhone 8 neben Wireless Charging auch mit einem Vollglas-Gehäuse und randlosem OLED-Display, in das der Fingerabdrucksensor Touch ID integriert wäre.Weiterführende Links: