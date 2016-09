iPhone 8: Glasgehäuse mit Edelstahl- und Aluminiumelementen?

2017 - iPhone 8 mit Glasgehäuse?

Apple setzt weiterhin auf 2,5-D-Glas

Das nächste Apple Smartphone soll anlässlich des 10-jährigen Jubiläums als iPhone 8 bezeichnet werden. Die Änderungen zu den Vorgängermodellen sind Gerüchten zufolge so weitreichend, dass die Modellbezeichnung „7s“ übersprungen werde. Nun äußert sich der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming Chi Kuo von KGI Securities. Kuo lag in der letzten Zeit mit seinen Einschätzungen zu neuen Apple-Produkten oft sehr nahe an der Wahrheit und wird scherzhaft oft als Apples inoffizielle Pressestelle bezeichnet.Seiner Aussage nach erhalte das nächste iPhone-Modell ein großes Design-Update. Kuo geht davon aus, dass bei Apples nächster Smartphone-Generation, die 2017 vorgestellt werde, sowohl Vorder- als auch Rückseite aus Glas gefertigt sind. Günstigere Modellvarianten sollen um die Glasflächen einen Aluminiumrahmen besitzen, bei den größeren Speichervarianten sei dieser aus Edelstahl gefertigt. Dies setze sich dann ähnlich wie bei den Gehäusen der Apple Watch zusammen.Bei dem diesjährigen iPhone 7 sei das diamantschwarze Modell sehr beliebt, da Kunden eine glänzende Oberfläche bevorzugen. Jedoch verkratzt dieses sehr schnell. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Apple nur kleine Mengen dieser Gehäuse herstellen kann, da der Fertigungsprozess sehr aufwändig ist. Mit einer Glasrückseite könnte Apple die Schwierigkeiten umgehen. Glas ist nicht nur kratzfester als bearbeitetes Aluminium, es lässt sich außerdem in größeren Mengen produzieren und hat zudem ebenfalls eine glänzende Oberfläche.Kuo geht in seinem Bericht auch weiter auf die verbauten Materialien ein. So solle sich Apple wieder für 2,5-D-Glas entscheiden, das zu den Kanten hin leicht abgerundet ist. Dieses ist im Vergleich zu 3-D-Glas widerstandsfähiger und kann so einen Sturz besser abfangen. Während 2,5-D-Glas abgerundetes Glas wie beim iPhone 7 beschreibt, ist dieses bei 3-D-Glas gebogen, wie beispielsweise bei Samsungs Galaxy S7 Edge.Allgemein rechnen Analysten im September 2017 mit der Vorstellung des iPhone 8. Erwartet werden, neben einem Glasgehäuse, eine verbesserte Kamera, ein neues OLED-Display und dünnere Ränder um den Bildschirm herum. In diesem Zuge rechnen viele damit, dass Apple die Home-Taste samt Touch ID in das Display integriert . Auch über eine Wireless Charging Funktion diskutiert man derzeit.Weiterführende Links: