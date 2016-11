iPhone 7: Aufregung um maximalen SAR-Wert

Generation max. SAR-Wert, 1g max. SAR-Wert, 10g iPhone 3GS 1,19 0,45 iPhone 4 1,17 0,93 iPhone 4s 1,19 0,99 iPhone 5 1,25 0,95 iPhone 5c 1,19 0,99 iPhone 5s 1,18 0,99 iPhone 6 Plus 1,19 1,00 iPhone 6s Plus 1,14 0,98 iPhone SE 1,19 0,99 iPhone 7 1,20 1,39 Samsung Galaxy S7* - 0,62*

Seit dem iPhone 3GS gibt Apple die maximalen spezifischen Absorptionsraten (SAR) an, die bei der Benutzung des iPhone im Mobilfunknetz entstehen können. Ergänzend dazu gehören auch einige Hinweise, um sich rechtlich gegen Schadensersatzforderungen zu schützen. Bislang gibt es nämlich keine anerkannten Studien, die eine Schädigung durch Mobilfunkstrahlung belegen, aber eben auch keine, die dies eindeutig widerlegen. Dies sorgt in den Medien nun für Wirbel, denn die maximalen SAR-Werte fallen beim iPhone 7 im Vergleich zu vorherigen Generation etwas höher und zur Konkurrenz doppelt so hoch aus.Tatsächlich liegen die Werte, die beim klassischen Telefonieren unter widrigsten Umständen entstehen können, aber gleichzeitig immer noch deutlich unter den empfohlenen Grenzwerten der USA mit 1,6 Watt je Kilogramm und der EU mit 2,0 Watt je Kilogramm - bei leicht unterschiedlichen Messmethoden. Dennoch empfiehlt Apple auch selbst beim Telefonieren die Verwendung eines Headsets, weswegen auch gleich eines in Form der EarPods (mit Mikrofon in der Kabelbedienung) beiliegt.Um die SAR-Werte des iPhone 7 in Relation zu bisherigen iPhone-Generation zu setzen, haben wir in der nachfolgenden Tabelle die von Apple angegebenen maximalen Werte aufgeführt. Diese entstehen während des Telefonierens bei sehr schlechter Verbindung, wie dies auf dem Land, während der Fahrt oder in bestimmten Gebäuden auftreten kann. Es ist immer der höchste Wert der iPhone-Generation angegeben, der entweder am Kopf oder allgemein am Körper entstehen kann. Für die USA wurde der maximale Wert durch Mittlung über 1 Gramm Gewebe bestimmt und hochgerechnet, in den EU ist hingegen der hochgerechnete Maximalwert eine Mittlung über 10 Gramm Gewebe.* Der Wert des Samsung Galaxy S7 fällt aufgrund einer anderen Messmethode niedriger aus. So wird im Abstand von 1,5 Zentimeter gemessen und beim Telefonieren dieser Abstand von Samsung empfohlen. Die Werte von Apple wurden bei einem Abstand von 0,5 Zentimeter bestimmt, was auch Apples empfohlene Abstand beim Telefonieren ist.Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt übrigens einen maximalen SAR-Wert von 2,0 W/kg. Das Siegel TCO ’01 schreibt bei Mobiltelefonen einen maximalen SAR-Wert von 0,8 W/kg vor. Damit ein Mobiltelefon mit dem blauen Engel werben kann, darf sogar die Grenze von 0,6 W/kg nicht überschritten werden. Apple kann man also nur vorwerfen, dass die SAR-Werte des iPhone bislang nicht genügen, um mit einem Siegel ausgezeichnet zu werden.