iPhone 6s: Seriennummer gibt Hinweis auf Akkuproblem

Allgemein > Info

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

QC

QD

QF

QG

QH

QJ

Im Internet sind Hinweise zu Seriennummern des iPhone 6s und 6s Plus aufgetaucht, die von Apples Austauschprogramm aufgrund von Akkuproblemen abgedeckt sein sollen. In diesem Fall würde Apple den Geräteakku kostenlos tauschen. Die Auflistung bedeutet allerdings nicht, dass ausschließlich Geräte mit dieser Seriennummer betroffen sind. Apple aktualisiert intern regelmäßig die Spanne potenziell betroffener Seriennummern. Im Zweifelsfall ist also nach wie vor ein Besuch des Apple Store mit dem iPhone 6s bzw. 6s Plus notwendig.Wenn man jedoch nur prüfen will, ob die Chancen gut stehen, kann man mit einem Blick in die iOS-Einstellungen die Seriennummern abrufen und deren Aufbau mit der Liste abgleichen. Zu finden ist die Seriennummer unter. Befindet sich an vierter und fünfter Stelle einer der folgenden Codes, soll ein Akkutausch laut Reddit-Nutzern sehr wahrscheinlich sein:Aufbau der 12-stelligen Seriennummer: x x x _ _ x x x x x x xIn allen anderen Fällen sollte, sofern Akkuprobleme zu beobachten sind, bei denen sich das iPhone 6s oder 6s Plus spontan ausschalten, dennoch der Apple Store besucht bzw. mit dem Apple-Support telefonisch Rücksprache gehalten werden. Apples technischen Support erreicht man unter der Telefonnummer 0800 6645 451. Übrigens: Ein Akku-Wechsel außerhalb der Garantie und des Programms schlägt mit 79 Euro zu Buche.