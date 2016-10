Offiziell: Mehr als jedes zweite iPhone oder iPad hat inzwischen iOS 10

iOS 10 holt die Mehrheit

Mögliche Gründe für Apples langes Schweigen

Im Entwickler-Bereich von Apples Webseite veröffentlicht Cupertino regelmäßig die aktuelle Verteilungshochrechnung der iOS-Betriebssystemversionen. In den letzten vier Wochen war es allerdings erstaunlich still - offenbar wollte Apple noch keine offiziellen Zahlen über das Update-Verhalten der Kunden veröffentlichen.Das hat sich heute geändert: Den Apple-Zahlen zufolge ist inzwischen auf 54 Prozent aller iOS-Geräte die aktuelle Version iOS 10 aufgespielt. iOS 9 verwenden noch 38 Prozent. Alle Vorgängerversionen kommen zusammen auf die übrigen acht Prozent. Die Datengrundlage stammt vom 7. Oktober 2016 und wertet die Geräteverteilung anhand von App-Store-Besuchen aus.Die letzten offiziellen Zahlen veranschlagten für die iOS-Versionen 1 bis 8 noch zwölf Prozent. Das bedeutet entweder, dass iOS 10 auch einige Nutzer überzeugen konnte, die mit iOS 9 bis zuletzt nicht warm wurden. Oder es bedeutet, dass mit dem Start des iPhone 7 eine Reihe von Altgeräten, welche die neueren iOS-Versionen nicht tragen konnten, nun endgültig außer Betrieb gesetzt wurden.Dass Apple fast einen Monat lang wartete, bis offizielle Zahlen bekannt wurden, könnte mit den Problemen zu tun haben, die iOS 10 bei einigen Nutzern direkt nach dem Update auslöste. Insbesondere auf iPhone 6s und iPad Pro konnte es zum Übergang in den Wartungsmodus kommen. Allen Berichten zufolge war die Update-Rate als Folge der Negativ-Berichte zunächst unterdurchschnittlich niedrig. Tracking-Statistiken zeigten erst etwa zum Monatswechsel vom September zum Oktober ein nennenswertes Anziehen beim Update-Verhalten.Möglicherweise wollte Apple also mit der ersten eigenen Stellungnahme warten, bis iOS 10 auf über der Hälfte aller Geräte installiert ist. Alles andere wäre dem Apple-Marketing wohl als problematisch vorgekommen, macht sich Cupertino doch gerne über die nur sehr schleppende Durchsetzung neuer Systemversionen auf der Android-Plattform lustig. Übrigens: Die offiziellen Apple-Zahlen von 54 Prozent für iOS 10 liegen noch unter den letzten Tracking-Ergebnissen, die auf deutlich über 60 Prozent der verwendeten iOS-Geräte hinweisen Weiterführende Links: