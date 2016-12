iCloud.com Fotos in neuer Beta nähert sich der Fotos-App in macOS an

Apple hat eine neue Beta von Fotos 2.0 für iCloud.com veröffentlicht, die sich damit zumindest optisch der Mac-Variante von macOS Sierra annähert. Funktionell ist allerdings noch reichlich Nachholbedarf vorhanden. So ist insbesondere das Editieren nach wie vor nicht im Web-Browser möglich. Hier müssen Kunden weiterhin auf die reguläre Fotos-App in iOS und macOS ausweichen.Immerhin bietet Fotos 2.0 für iCloud.com eine übersichtlichere Oberfläche, um den Fotobestand entsprechend der Aufteilung zu durchforsten. So finden Nutzer in der Seitenleiste alle Alben und Ereignisse und können nach Auswahl eines Fotos über eine untere Leiste im Bestand weiter navigieren. Beide Leisten lassen sich bei Bedarf auch ausblenden, sodass für Fotos mehr Platz zur Verfügung steht. Eine Lupe als Werkzeug gibt es hingegen nicht.Darüber hinaus lassen sich Fotos wie gewohnt umorganisieren und einzeln sowie als Album teilen. Neue Fotos können manuell über den Web-Browser hochgeladen werden. Zudem ist auch das Löschen von Fotos möglich. Ob Apple im Laufe der Beta-Phase noch weitere Funktionen in die Web-Variante von Fotos integriert, ist momentan nicht bekannt.Um Fotos für iCloud.com nutzen zu können, muss man entweder in den iOS-Einstellungen unter dem Menüpunkt iCloud den Schalter bei Fotos aktivieren, oder in den Systemeinstellungen des Mac bei iCloud das Häkchen vor Fotos setzen. Anschließend ist die iCloud-Fotos-Synchronisation aktiv womit der Fotobestand zwischen Geräten und Browser synchron gehalten wird. Das Löschen von Fotos führt damit beispielsweise automatisch auch zur Entfernung auf allen angebundenen Geräten.