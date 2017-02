YouTube: Ende der langen Werbevideos ohne Überspring-Option beschlossen

Bei vielen Clip auf der Videoplattform YouTube muss man sich zunächst mit einem Werbevideo auseinandersetzen, bevor der eigentlich gewollte Inhalt anfängt. Zumeist lässt sich die Werbung nach 5 Sekunden abbrechen, doch YouTube bietet auch andere Werbemittel an.Die wohl aggressivste davon ist ein 30-sekündiges Video ohne Möglichkeit zum Überspringen. Was den Geduldsfaden des Betrachters wohl am meisten strapazieren dürfte, soll im kommenden Jahr abgeschafft werden. Dies hat Google, Muttergesellschaft von YouTube, in einem Statement angekündigt; statt des 30-Sekunden-Blocks konzentriere man sich ab 2018 lieber auf »Formate, die sowohl für Nutzer als auch Werbende gut sind«.Erhalten bleiben demzufolge aber alle anderen Werbeoptionen. Darunter fallen auch die nur wenig entspannteren 20-sekündigen Werbevideos ohne Überspring-Möglichkeit. Diese lassen sich sowohl am Clipanfang als auch -ende als auch in der Mitte an beliebigen Stellen einfügen. Die größte Verbreitung haben aber weiterhin die überspringbaren Formate, da die Absprungrate von Nutzern bei langen Wartezeiten sehr hoch ist.Einen Überblick über die aktuellen Werbeoptionen - noch inklusive der 30-Sekunden-Spots - auf der YouTube-Plattform gibt dieses Online-Dokument: Weiterführende Links: