Visual Voicemail: Seit iOS 10.3 für ehemalige E-Plus-Kunden verfügbar

Mit iOS 10.3 gelang Apple nicht nur unter der Haube ein großer Wurf - an zahlreichen Details wurden Verbesserungen vorgenommen und es handelt sich um ein rundes Zwischenupdate. Kurz notiert: Anwender mit Mobilfunktarif bei O2 und E-Plus können mit dem neuen Update auch Apples Visual Voicebox nutzen. Mit O2-Karten war dies bereits vorher möglich, die ehemaligen SIM-Karten des E-Plus-Konzerns bekommen die Funktion nun nachgereicht.Zur Aktivierung der Visual Voicebox ist ein Update auf iOS 10.3 erforderlich. Ferner muss der Anwender die Netzbetreiber-Einstellungen aktualisieren. Dies sollte im Normalfall automatisch geschehen. Schlägt die Aktualisierung fehl, sollte ein Neustart das Problem beheben.Visual Voicemail hat dieselben Fähigkeiten wie die normale Mailbox, bietet jedoch den Vorteil der Visualisierung. So können Anwender alle entgangenen Anrufe sehen und einzeln abspielen. Zudem lässt sich die Ansage der Mailbox mit nur einem Knopfdruck anpassen. Zu finden ist die Visual Voicebox in der Telefon-App an der Stelle, wo sich zuvor die normale Mailbox befunden hat.Weiterführende Links: