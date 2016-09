Tipp zu Touch ID in iOS 10: iPhone wieder durch Fingerauflegen entsperren

Starten Sie die Einstellungen-App.

Navigieren Sie über »Allgemein« und »Bedienungshilfen« zu »Home-Taste«.

Aktivieren Sie den Schalter »Zum Öffnen Finger auflegen«.

Funktioniert nicht in der Widget-Ansicht

Mit iOS 10 hat Apple ein zentrales Element der Nutzerführung verändert: die Entsperrmethode. Statt des üblichen »Zum Entsperren Streichen« müssen Anwender nun die Home-Taste drücken, um zum Eingabefeld für die Geräte-PIN zu kommen. Auch Nutzer des Fingerabdrucksensors Touch ID, der seit dem iPhone 5s verbaut ist, kommen standardmäßig nicht mehr mit der einfachen Berührung der Home-Taste aus, sondern müssen sie einmal drücken. Vielen ist diese Umgewöhnung sehr lästig.Zumindest für die Freunde des Fingerabdrucksensors gibt es allerdings eine Rückkehr zum alten Verhalten. Um das iPhone im aktivierten Sperrbildschirm wieder mit bloßem Fingerauflegen auf den Sensor zu entsperren, sind folgende Schritte notwendig:Der Grund, warum diese Einstellung standardmäßig deaktiviert ist, liegt in der Schnelligkeit von Touch ID. Seit dem iPhone 6s entsperrte das iPhone derartig schnell, dass der Sperrbildschirm kaum zu sehen war. Durch die grundlegende Aufwertung des Sperrbildschirms in iOS 10 mit umfangreichen Widgets und intelligenten, interaktiven Push-Mitteilungen möchte Apple aber sicherstellen, dass jeder Nutzer standardmäßig mit dem Sperrbildschirm in Kontakt kommt. Aus dem gleichen Grund entwickelte Apple speziell für iPhone 6s und iPhone 7 die »Raise to Wake«-Funktion, mit der das einfache Anheben des Gerätes ohne jeglichen Knopfdruck zur Anzeige des Sperrbildschirms führt.Die Reaktivierung der »Zum Öffnen Finger auflegen«-Einstellung funktioniert übrigens nur in der Pushmitteilungs-Ansicht des Sperrbildschirms und nicht in der Widget-Ansicht. Der Grund ist ganz einfach: Verschiedene Widgets liefern erst dann Informationen aus, wenn sich der Anwender per Touch ID verifiziert hat, so zum Beispiel das Health-Widget. Würde die Verifizierung auch in dieser Ansicht sofort die Entsperrung nach sich ziehen, wären die entsprechenden Widgets komplett entwertet.