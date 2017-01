ThinkPad X1 Carbon und Smart Assistant - Lenovo startet ins Produktjahr 2017

ThinkPad X1 Carbon

Lenovo Smart Assistant

Wie bereits Samsung nutzt auch Lenovo die ruhige Zeit im neuen Jahr, um auf neue Produkte aufmerksam zu machen und diese vorzustellen. So zeigte der Technikkonzern heute mehrere neue Notebooks. Vorgestellt wurden mehrere Tablets, eines sogar mit eingebautem Beamer. Die beiden spannendsten Geräte sind allerdings das ThinkPad X1 Carbon, da es in direkter Konkurrenz zu Apples neuen MacBook Pro steht, und der neue Lautsprecher auf Amazons Alexa-Basis. Interessant ist letzterer auch, weil in der Gerüchteküche spekuliert wird, dass auch Cupertino an einenm solchen Lautsprecher arbeitet.Bei Lenovos neuem ThinkPad X1 Carbon handelt es sich um ein Laptop mit einer Bildschirmdiagonalen von 14 Zoll mit extrem schmalen Displayrändern. Das Gerät an sich gab es bereits letztes Jahr, allerdings hat Lenovo deutlich nachgebessert und so ist die Version von 2017 noch einmal deutlich dünner und hat ein Update auf die neuesten Intel-Prozessoren bekommen. Das 14-Zoll-lPS-Display besitzt eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. In der Maximalausstattung sind Intels i7-Prozessoren der Kaby-Lake-Generation verbaut. Dazu kommen maximal 16 GB Arbeitsspeicher. Als Hauptspeicher steht eine bis zu 1 TB große SSD zur Verfügung. Auch USB-C inklusive Thunderbolt 3 sind integriert.Das Lenovo ThinkPad X1 Carbon ist ab Februar 2017 zu Preisen ab 1349 Dollar erhältlich. Ein Deutschlandstart ist geplant, Euro-Preise wurden allerdings noch nicht kommuniziert. Von der angegebenen Leistung her sollte sich das neue Laptop in der Liga des neuen MacBook Pro befinden.Weiter stellte Lenovo den neuen Smart Assistant vor. Was sich zunächst nach einem Siri-Konkurrenten anhört, ist in Wirklichkeit gar keine Software, sondern neue Hardware. So handelt es sich bei Lenovo Smart Assistant um einen Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenten wie beispielsweise Amazons Echo-Lautsprecher. Zwar ist die Hardware von Lenovo, bei dem Unterbau, also der Spracherkennung, setzt Lenovo neuestes Gerät allerdings auf Amazons Alexa.Genau genommen kann der Smart Assistant also nicht mehr als Amazons Produkt, allerdings gibt es den smarten Lautsprecher in zwei Versionen: Eine normale Version mit kleinem Lautsprecher und eine Version mit Harman-Kardon-Lautsprechern. Bei letzterem sollte der Klang noch einmal deutlich aufgewertet sein, da man einen einen 5-Watt-Hochtöner und einen 10-Watt-Subwoofer eingebaut hat.Der in Zusammenarbeit mit Amazon entwickelte Lautsprecher ist in verschiedenen Farben erhältlich, die Harman-Kardon-Variante ist allerdings nur in schwarz verfügbar. Zu dem Verkaufspreis und zu einem möglichen Auslieferungstermin hat sich Lenovo noch nicht geäußert.Weiterführende Links: