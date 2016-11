Test (Teil 2): Zwei Multi-Connect Tastaturen für Mac und iDevices – Logitech K780 vs. Matias Wireless

Apple hat mit seinen heute gängigen Tastaturen für Desktop-Anwendung zweifellos gewisse Design-Maßstäbe gesetzt. Die Alu-Keyboards mit flachen, eckigen, weißen Tasten sind ein tolles Beispiel für gelungenen Minimalismus ohne funktionale oder taktile Kompromisse. Statt wulstiger, überdimensionierter Plastikgehäuse mit ausladenden Handballenauflagen und hoch herausragenden, Schreibmaschinen-ähnlichen Tasten, bestehen Apples Keyboards fast nur aus einem schlanken Aluminium-Rahmen, der beinahe vollständig mit den Tasten ausgefüllt wird. Dieses im Jahr 2007 erstmals vorgestellte Design (Typ A1243) hat auch viele andere Hersteller dazu bewogen, Keyboards schlanker und ansehnlicher zu bauen, als es bis dato üblich war.Später kamen auch drahtlose Versionen mit Bluetooth in diesem Design dazu, doch leider hat Apple sich dabei auf die kompakten "Slim"-Tastaturen beschränkt, die ohne Ziffern- und Navigationsblock auskommen. Das Full-Size Keyboard gibt es bis heute nur in einer drahtgebundenen Version. Genau diese Lücke will der kanadische Tastaturspezialist Matias mit seinem Wireless Aluminum Keyboard schließen, welches für rund 120 Euro auch mit deutschem Tastenlayout zu haben ist ( Amazon ). Interessant daran ist, wie sehr Matias das original Apple-Design kopiert hat. Entweder Apple hat sich das Design nicht ausreichend schützen lassen oder sie haben kein Problem damit, dass die Matias-Tastatur von dem Original mit Kabel äußerlich praktisch nicht zu unterscheiden ist, denn meines Wissens hat Apple dagegen noch keine rechtlichen Schritte unternommen.Das Matias Wireless Aluminum Keyboard erfüllt damit den Wunsch vieler Mac-User nach einer Mac-spezifischen, drahtlosen Full-Size Tastatur. Darüber hinaus hat Matias mit diesem Modell ein paar Features zu bieten, die in keiner von Apples drahtlosen Keyboards zu finden sind: Erstens einen recht groß dimensionierten eingebauten Akku mit 1.600 mAh Kapazität, der bis zu ein Jahr lang ohne nachladen durchhalten soll. Leider ist dieser Akku fest verbaut und ein Austausch durch den Nutzer ist nicht vorgesehen. Und zweitens Multi-Device-Fähigkeit mit Gerätewechsel durch einfachen Tastendruck. Und nicht zuletzt gibt es diese Tastatur auch noch in unterschiedlichen Farben nach Apples Schema: Alu-Silber, Gold, Space Gray und Rosé Gold. Allerdings wird in Deutschland , bzw. mit deutschem Layout, momentan nur die Variante in Alu-Silber angeboten.