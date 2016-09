Test: LaCie Porsche Design Mobile Drive 4 TB USB-C-Festplatte

Die Festplatte ist noch nicht am Ende

Kompakt

Marke LaCie Bezeichnung Porsche Design Mobile Drive Art 4 TB Mobilfestplatte Empf. Preis (€) ca. 270 Verfügbarkeit Mai

Die erste mit dieser Kapazität verfügbare USB-Festplatte ist die neue LaCie Porsche Design Mobile Drive.

Eigentlich ist es mein erklärtes Ziel, alle Massenspeicher bzw. Datenträger mit beweglichen Teilen (Festplatten, optische Medien) komplett aus meinem Leben zu verbannen. „Solid State“ gehört die Zukunft! Nichtsdestotrotz besteht gerade bei Festplatten vs. SSDs nach wie vor eine große Diskrepanz in Bezug auf den Preis pro GB, weshalb ich nach wie vor für bestimmte Aufgaben die gute alte Hard Disk verwende. Allerdings nur noch die kleineren 2,5’’-Modelle, weil die erstens weniger energiehungrig sind und per Busspannung betrieben werden können (kein zusätzliches Netzteil erforderlich), und zweitens weil sie im Gegensatz zu ihren größeren Desktop-Brüdern (3,5’’) deutlich leiser arbeiten. (Dazu sei erwähnt, dass Seagate gerade die erste 3,5’’-Desktop-Festplatte vorgestellt hat, die ebenfalls per Busspannung betrieben werden kann - aber nur an kompatiblen USB-C-Ports. Siehe Rewind 530 .)Grenzwertig war für meinen Bedarf bisher die maximal verfügbare Speicherkapazität dieser Laufwerke, die mehrere Jahre lang bei 2 TB lag. Das reichte mir bis dato zwar aus, aber in Zukunft brauche ich etwas größere Reserven. Da kommt es sehr gelegen, dass Seagate kürzlich das erste 2,5’’-HDD-Modell mit 4 TB ankündigte.Da LaCie inzwischen zu Seagate gehört, wundert es nicht, dass der für seine Mac-affinen Speichersysteme bekannte Hersteller zu den Ersten gehört, die Zugriff auf dieses Laufwerk erhalten. Selbst im OEM-Markt macht sich die vermutlich hier verbaute Seagate Laptop-Festplatte ST4000LM016 mit 15 mm Bauhöhe derzeit noch rar.Seit knapp zwei Wochen habe ich die Ehre, die LaCie Porsche Design Mobile mit 4 TB Kapazität ausgiebig testen zu können. Und ich kann Ihnen schon verraten, dass dies die bislang beste 2,5’’-Festplatte ist, mit der ich jemals gearbeitet habe. – Weswegen Sie aber keine Wunder erwarten sollten. Es ist die Summe diverser kleiner Eigenschaften, welche die LaCie für mich so attraktiv macht. Aber der Reihe nach…