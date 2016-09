Designikone unter den Tischlautsprechern

Marke B&W Bezeichnung Zeppelin Wireless Art Streaming Lautsprecher Empf. Preis (€) 699 Verfügbarkeit sofort

Produkt-Design ist eine schwierige Sache, eher schon eine Kunst. Eigentlich gibt es kein Design, das wirklich jedem gefällt, doch manchmal schafft es ein Produkt, mit seinem Äußeren aus der Masse hervorzustechen und zu einer Ikone oder einem Klassiker zu werden. Wirklich planbar ist das nicht. So geschehen mit B&Ws One-Box-Lautsprecher Zeppelin.Zuerst vor rund fünf Jahren als iPod Lautsprecher vorgestellt, gilt die Form des Zeppelin als eine der zeitlosesten und elegantesten in ihrer Produktkategorie. Wer einen solchen Coup landet, wirft die Optik nicht einfach für etwas vollkommen anderes komplett über den Haufen. Inzwischen ist der B&W Zeppelin in der dritten Generation (wenn man den Wechsel des Zeppelin Air auf Lightning nicht mitzählt) angekommen und sieht noch immergenau so aus, wie sein Urahn, obwohl sich technisch und funktional vieles geändert hat. Hier mein Testbericht des neuen Zeppelin Wireless.