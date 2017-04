Nvidia-Treiber für aktuelle Grafikkarten verfügbar

Heimlich aber nicht unbemerkt hat Nvidia heute die angekündigten Mac-Treiber für aktuelle Grafikkarten der Pascal-Architektur veröffentlicht. Die in der Beta-Phase befindliche Treiber sind nicht über die Nvidia-Webseite verfügbar, sondern nur als Direkt-Link auf das Installationspaket.Beachtet werden sollte, dass im Vergleich zu vorherigen Treiberversionen die neue Version 378.05.05.05f01 mindestens macOS 10.12.4 Sierra erfordert. Der Mac Pro muss sich also auf dem aktuellen Stand befinden. Der Treiber unterstützt alle GeForce-Modelle und beschränkt sich daher nicht nur auf das Spitzenmodell Titan Xp.Eine Unterstützung des externen Betriebs über Thunderbolt 3 kann bislang nicht bestätigt werden. Offenbar werden mit dem neuen Treiber daher nur die klassischen Mac Pro aus Aluminium unterstützt, in denen sich die Nvidia-Grafikkarten unkompliziert einsetzen lassen.Weiterführende Links: