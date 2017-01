North American International Auto Show: Neue Fahrzeuge mit CarPlay-Support vorgestellt

Audi mit neuem SQ5

VW bringt neuen Tiguan und Atlas für den US-Markt

BMW stellt neue 5er-Serie und X8 vor

Weitere Vorstellungen

Die jährlich stattfindende North American International Auto Show in Detroit erfreut sich sowohl bei Autofans als auch bei Herstellern großer Beliebtheit. Auf der Messe werden erfahrungsgemäß viele neue Fahrzeuge und Techniken präsentiert. Viele der vorgestellten Fahrzeuge setzen auf Apples CarPlay und bieten dementsprechende Optionen an.Der Ingolstädter Automobilhersteller Audi präsentierte gestern den Nachfolger des Audi SQ5. Neben zahlreichen technologischen Fortschritten wird auch Apples CarPlay-Funktion unterstützt. Bei dem vorgestellten Modell handelt es sich um einen SUV, welcher 2018 auf den Markt kommen soll. Zwei weitere Modelle der Marke werden ebenfalls CarPlay unterstützen. Die Audi A5 und S5 wurden allerdings erstmalig im November in Los Angeles vorgestellt und sind damit keine gänzliche Neuheit.Auch der vor allem in den USA durch den Abgas-Skandal geschädigte Automobilentwickler Volkswagen ist auf der Messe vertreten. Vorgestellt wurde eine neue Version des SUV Tiguan, welche optional auch Apples CarPlay unterstützen wird. Zudem wurde ein neue Geländewagen präsentiert, welcher ausschließlich für den amerikanischen Markt bestimmt ist. Beide Modelle sollen 2018 auf den Markt kommen. Aktuell unterstützen bereits viele VW-Modelle CarPlay und Android Auto über die eigene VW App-Connect Plattform.Auch der Münchener Autokonzern BMW lässt sich die Automesse nicht entgehen und stellt zwei neue Wagen vor. Neben den 5er-Limosinen-Nachfolgern stellen die Bayern auch einen neuen X8-SUV vor. Bei beiden Vorstellungen nannte der Hersteller allerdings keinen Termin für einen Verkaufsstart. Mit der 5er-Serie ist BMW der erste Konzern, der Wireless CarPlay unterstützen wird.Auch andere Hersteller wie GMC, Chevrolet und Ford haben neue PKW mit CarPlay-Unterstützung vorgestellt, da diese allerdings nicht auf dem deutschen Markt erhältlich sein werden, haben wir diese nicht näher behandelt. Der Auto-Zubehörhersteller Alpine stellte ein neues Autoradio ( Alpine iLX-107 ) mit Wireless-CarPlay-Support vor, dieses soll 900 US-Dollar kosten. Auch hier wurden noch keine Euro-Preise und kein Deutschland-Start kommuniziert.Weiterführende Links: