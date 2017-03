Neue Apple-Watch-Armbänder für die Saison 2017 verfügbar

Beinahe unbemerkt hatte Apple heute auch eine neue Kollektion an Armbändern für die Apple Watch vorgestellt. Hierzu zählen unter anderem die von der Apple Watch Nike+ bekannten Bänder, welche nun zum Preis von je 59 Euro auch einzeln sind , sowie mit breiten Streifen versehene Armbänder aus gewebtem Nylon in verschiedenen Farboptionen.Neben Apples eigenen Modellen gesellen sich außerdem Hermés-Armbänder in neuen Varianten zur Auswahl hinzu: 38mm Double Tour in Bleu Zéphyr Epsom-Leder, 38mm Double Buckle Cuff in Fauve Barenia-Leder, 42mm Single Tour in Lime Epsom-Leder sowie 42mm Single Tour in Colvert Swift-Leder. Die 38mm-Modelle kosten 499 Euro, während die 42mm-Modell für 349 Euro zu haben sind.Apples Armbänder aus gewebtem Nylon gibt es (je 59 Euro) in den Streifen-Ausführungen Beere Seeblau und Zitronengelb sowie in klassischer Ausführung Mitternachtsblau . Das Sport-Armband in Himmelblau Kamelie und Kiesel (je 59 Euro) sowie das klassisches Lederarmband im neuen Design und in Beere Saphir und Taupe (je 159 Euro).