"Magic Toolbar" - Apples neue Eingabeleiste?

Wohl erneut eine Apple-Tarnfirma

Magic Toolbar - oder Control Strip?

Mögliche Einsatzbereiche der Magic Toolbar

Im Mai hatte der gewöhnlich extrem gut informierte Marktbeobachter Ming-Chi Kuo erstmals eine neue Art der Bedienung für das MacBook Pro ins Gespräch gebracht. Seinen Quellen zufolge bringe Apple eine OLED-Eingabeleiste oberhalb des Tastaturfeldes an - eine Aussage, die durch mehrere vorab aufgetauchte Gehäuseteile auch bestärkt wurde. Nun ist wahrscheinlich auch durchgesickert, für welchen Markennamen sich Apple entschieden hat. Apple wählt normalerweise bei Markenanmeldungen sehr verschlungene Wege, um nicht frühzeitig schon neue Produkte auszuplaudern. Die übliche Vorgehensweise ist, eine Marke mit einer Scheinfirma in irgendeinem Land zu registrieren, um anschließend die Marke dann an Apple zu übertragen. Im aktuellen Fall reichte ein Unternehmen namens "Presto Apps America LLC" die Bezeichnung "Magic Toolbar" ein.Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Apple hinter dieser Bezeichnung steckt. Einerseits passt "Magic Toolbar" sehr gut in Apples Namenschema (analog zu Magic Mouse, Magic Trackpad und Magic Keyboard), andererseits kann man beim eigentlichen Antrag hellhörig werden. Zwar sagt natürlich niemandem "Presto Apps America LLC" etwas, die Verantwortlichen hinter der Anmeldung sind aber bekannt. Es handelt sich dabei um Anwälte, die für Apple schon früher Marken über eine Tarnfirma anmeldeten. Beispielsweise stammten die amtlichen Dokumente zu "AirPod" von denselben Personen. In früheren Fällen konnten auf diese Weise schon zahlreiche andere Marken mit Apple in Verbindung gebracht werden, entweder über die mehrfache Verwendung einer Scheinfirma oder über die verantwortlichen Anwälte.Noch eine andere Bezeichnung ist übrigens denkbar - vor wenigen Wochen wurde nämlich die Anmeldung des Begriffs "Control Strip" publik. Da Apple die externen Eingabegeräte allesamt mit einem "Magic" als Bezeichnung versehen hat, ist auch die Vorstellung einer Tastatur- bzw. einer Tastaturerweiterung denkbar. Für ein OLED-Eingabefeld, das sich oberhalb der Apple-Tastatur platzieren lässt, wäre "Magic Toolbar" eine konsequente Benennung. Allerdings gab es im Vorfeld keinerlei Gerüchte, dass Apple an einem solchen Eingabegerät arbeitet.Auch wenn es sich vielleicht wie eine kleinere Neuerung anhört - die Magic Toolbar hat durchaus das Potenzial, die Bedienung eines Computers zu revolutionieren. Die bisherige Leiste an F-Tasten wird von den meisten Nutzern nicht verwendet - lediglich Lautstärke- und Helligkeitssteuerung kommen oft zum Einsatz. Eine variabel zu belegende Toolbar könnte in Programmen jedoch permanenten Schnellzugriff auf wichtige Statusinformationen oder Befehle geben. Dazu zählen Musiksteuerung in iTunes und anderen Wiedergabeprogrammen, Fortschritts-Anzeige, Informationen zum aktuellen Status eines Programms, Siri- oder Suchzugriff oder auch häufig verwendete Tastaturkürzel (Kopieren, Ausschneiden, Einsetzen, Speichern, Öffnen...). Sofern es Schnittstellen für Drittanbieter gibt, sind der Kreativität der Entwickler kaum Grenzen gesetzt. Manch eine Werkzeugleiste dürfte dann direkt auf die Magic Toolbar wandern, wo sie noch einfacher als auf dem Mausweg zu erreichen ist.