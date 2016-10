John Sculley über Steve Jobs und seine Zeit als Apple-CEO

Jobs' nobles Anliegen

Filmkritik

Apples Zukunft

Künstliche Intelligenz

Weiterführende Links:

Nach Steve Jobs weist John Sculley die zweitlängste Amtszeit als CEO von Apple auf und kann in diesem Zuge mit Erfahrung von 1983 bis 1993 aufwarten. In einem Interview erinnert er sich an Apple-Mitgründer und CEO Steve Jobs, dessen Todestag sich in diesem Monat zum fünften Mal gejährt hatte. Seiner Ansicht nach wird mit den zurückliegenden Jahren immer deutlicher, welchen Einfluss Steve Jobs auf die IT-Welt ausgeübt hatte. Insbesondere dessen Fähigkeit des "Zooming" sei bei ihm sehr ausgeprägt gewesen. Jobs konnte dadurch aus einem sehr weit entfernten Blickwinkel Punkte verbinden, deren Verbindungen bei normaler Betrachtung nicht offensichtlich wären.Genauso hatte Sculley bei seinem Einstieg bei Apple bewundert, dass sich Steve Jobs mit anderen IT-Größen wie Bill Gates traf, um über "noble Anliegen" der Weltverbesserung zu diskutieren - ohne Blick auf Geld oder die Konkurrenzsituation. Für Sculley war dies eine neue Erfahrung nach dem Cola-Krieg der US-amerikanischen Ostküste als Pepsi-CEO. Nach dem Weggang von Steve Jobs 1985 hatte er daher versucht, dessen Prinzipien aufrecht zu erhalten. Dies war auch der Grund, warum Sculley 1993 das Unternehmen verlassen musste, da er sich weigerte, das Macintosh-System an andere Hersteller zu lizenzieren.Die Darstellung von Steve Jobs im Universal-Film "Steve Jobs" von Aaron Sorkin findet er daher auch wenig gelungen. Jobs werde darin als herzloser Mensch dargestellt, wohingegen in Wirklichkeit Steve Jobs laut Sculley trotz einiger Schwierigkeiten von Menschen geliebt wurde. Genauso wurde Steve Wozniak falsch dargestellt, denn nach Meinung von Sculley war Wozniak ein Genie und hatte alle Ingenieure ausgebildet, die schließlich den ersten Mac schufen. Wozniak soll laut Sculley über die Darstellung im Film recht unglücklich gewesen sein.Vom aktuellen Apple-CEO Tim Cook zeigt sich Sculley ebenfalls begeistert. Er ist seiner Ansicht nach ein "God King", wie man im Silicon Valley sagt. Die erfolgreiche Gründung oder der erfolgreiche Aufbau eines Unternehmens erlaube solchen Personen - wie beispielsweise auch Amazon-CEO Jeff Bezos, Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Google-Gründer Larry Page - Risiken einzugehen und neue Dinge auszuprobieren, so Sculley. Er selbst wisse allerdings nicht, ob und wie Apple möglicherweise in andere Märkte einsteige.Für die kommenden Jahre sieht John Sculley selbstlernende Computer und Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch. Diese Technologien könnten das Leben vieler Menschen stark beeinflussen. In solchen Zukunftsbereichen ist der optimale Markteinstieg aber auch immer eine Frage des Zeitpunkts - man kann zu früh, zu spät oder zur richtigen Zeit einsteigen.