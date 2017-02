Jeder Dritte nutzt Smartphone als Hauptzugang fürs Internet

Gerät 2016 2017 Desktop 16% 14% Notebook 43% 35% Smartphone 20% 30% Tablet 18% 19%

Eine neue Studie des Branchenverbands Bitkom zeigt, nicht nur die Tage des Internet-Cafés sind in Deutschland längst gezählt, auch der heimische Computer als Hauptzugang für das Internet verliert an Bedeutung. Bereits 30 Prozent der befragten Internet-Nutzer in Deutschland setzen stattdessen auf das Smartphone, um sich im Internet zu informieren oder Dienste zu nutzen.Während vor einem Jahr nur 20 Prozent über ein kleines Display das Internet durchsuchten, ist dieser Wert nun 12 Monate später damit um 50 Prozent gestiegen, Dies geht zu lasten klassischer Desktop-Computer sowie Notebooks; Desktop-Computer sind nur noch bei 14 Prozent (zuvor 16%) und Notebooks bei 35 Prozent (zuvor 43%) als Hauptzugang fürs Internet im Einsatz. Tablets, deren Anteil nur leicht von 18 auf nunmehr 19 Prozent anwuchs, profitieren von diesem Trend kaum.Besonders beliebt ist das Smartphone, wenn es um Nachrichten (63%) und die Wiedergabe von Musik (60%) geht. Etwas seltener ist der Einsatz bei Social Networks (58%) und Navigation (56%) geworden. An der repräsentativen Bitkom-Umfrage haben 1.011 Bundesbürger ab 14 Jahren teilgenommen , von denen 82,7 Prozent regelmäßig das Internet nutzen.