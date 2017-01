„Ihr greift es falsch“ John Gruber gibt praktische AirPods-Hilfe

Die AirPods zogen nach ihrer Erstvorstellung im Rahmen des iPhone-Events im September viel Hohn nach sich: Das Design zweier unverbundener Stöpsel und wochenlange Verzögerungen des Marktstarts sorgten dafür. Inzwischen ist die Apple-Gemeinde aber offensichtlich sehr zufrieden mit den Bluetooth-Ohrhörern, wie auch jüngst eine Studie zu kabellosen Kopfhörern ergab (MTN berichtete: ).Doch wie es scheint, gibt es bei der Handhabung ein unvermutetes Problem, mit dem sich bereits viele Nutzer an den bekannten Apple-Kenner John Gruber und sein Blog Daring Fireball gewendet haben. Wie bekommt man die beiden kleinen Elektronikgeräte aus ihrer magnetischen Befestigung innerhalb ihrer Aufladebox?Aus diesem Grund veröffentlichte Gruber nun ein 45-sekündiges Video als kleine Starthilfe für frisch gebackene AirPods-Besitzer. Das Geheimnis besteht offenbar daraus, die Köpfe der Stöpsel nicht an ihrer langen, sondern den kurzen Achsen zu greifen. Das ist zugegeben nicht ganz intuitiv; ob aber wirklich eine nennenswerte Anzahl an Nutzern ratlos und mit hängenden Schultern vor der Aufladeschachtel gesessen hat, darf wohl angezweifelt werden.Die Aufladeschachtel fungiert gleichzeitig als Transportbox und als Zusatzakku für die beiden AirPods-Ohrhörer. Damit soll einerseits ein zu schneller Verlust der winzigen Geräte verhindert werden und andererseits die für etwa 5 Stunden ausreichende Akkukapazität auf bis zu 24 Stunden anwachsen. Die Statusanzeige in der Schachtel weist auf die Ladung der eingelegten Ohrhörer hin: Grün heißt voll aufgeladen, Orange bedeutet weniger als voll. Blinkt die Anzeige in Weiß, können die Bluetooth-Ohrhörer mit einem Gerät gekoppel werden. Für die Verbindung mit einem iPhone gibt es eine besonders einfache Kopplungsmöglichkeit: schlicht den Deckel der Schachtel öffnen und das Smartphone erkennt bei aktiviertem Bluetooth das bereitstehende Musikzubehör. AirPods und Aufladebox sind seit Dezember im Handel und kosten zusammen 179 Euro.Weiterführende Links: