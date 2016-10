Gedrosseltes Thunderbolt 3: Nicht alle Ports des MacBook Pro liefern volle Leistung

Thunderbolt 3 ist nicht gleich Thunderbolt 3

Nur MacBook Pro 13’’ mit Touch Bar betroffen

Stromversorgung über USB-C

USB 3.1 und Daisy Chaining

USB-C hat wie erwartet jetzt auch Einzug in Apples MacBook Pro gehalten. Die Steckerform kommt bei den Thunderbolt-3-Anschlüssen aller drei Ausführungen der neuen Apple-Notebooks zum Einsatz. Theoretisch leistet Thunderbolt 3 Datendurchsätze von bis zu 40 GB pro Sekunde. Doch wie ein aktuelles Support-Dokument von Apple belegt: Nicht alle Ports halten, was die Theorie verspricht.Konkret betroffen ist das MacBook Pro 13’’ mit Touch Bar und Touch ID (also quasi die »mittlere« der drei Versionen). Sie verfügt über vier Thunderbolt-Ports, zwei auf jeder Seite. Doch unterstützen nur die linken beiden Anschlüsse die volle Leistung des Schnittstellenprotokolls - die rechten beiden dagegen arbeiten mit reduzierter PCI-Express-Brandbreite. Demzufolge werden mit Thunderbolt 3 angeschlossene Geräte dort zwar unterstützt, aber nicht mit voller Geschwindigkeit versorgt. Deswegen empfiehlt Apple, leistungshungriges Zubehör stets links anzuschließen.Anders sieht die Sache übrigens bei den beiden anderen Ausführungen aus. Das MacBook Pro 15’’ unterstützt die volle Leistung auf allen vier Ports. Das MacBook Pro 13’’ ohne Touch Bar und Touch ID verfügt ohnehin nur über zwei Thunderbolt-Buchsen, diese dafür voll leistungsfähig. Es ist noch nicht abschließend geklärt, warum das mittlere Modell eine solche Einschränkung erhielt.Das Support-Dokument offenbart noch weitere interessante Details zu den Anschlüssen des MacBook Pro: Da auch die Stromversorgung über USB-C läuft, haben sich viele Beobachter gefragt, ob man vier Netzteile gleichzeitig anschließen kann. Apple gibt nun bekannt, dass sich das Gerät nur aus jeweils einem Port gleichzeitig aufladen lässt - dafür wählt es sich denjenigen Anschluss, an dem der meiste Strom ankommt.Außerdem bieten alle Thunderbolt-Anschlüsse auch USB in Version 3.1 an, bieten bei diesem Protokoll also bis zu 10 GB pro Sekunde Datendurchsatz an. Schließlich und endlich erlauben die Ports jeweils bis zu 6 Thunderbolt-Geräte im Daisy-Chaining.Weiterführende Links: