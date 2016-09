Fünf Stunden Ladeverbot: Apple gibt Tipps zum Umgang mit nassem iPhone 7

Keine Garantie

Verhaltenstipps

Nicht nachmachen

mit dem iPhone zu schwimmen oder zu baden.

das iPhone hohem Wasserdruck auszusetzen, etwa beim Duschen oder Surfen.

das iPhone mit in die Sauna zu nehmen.

das iPhone absichtlich unter Wasser zu tunken.

das iPhone in großer Hitze oder Luftfeuchtigkeit zu verwenden.

das iPhone fallen zu lassen.

das iPhone auseinanderzubauen.

Apple bezeichnet das iPhone 7 als wasser- und staubfest nach IP 67 nach DIN EN 60529. Laut Definition der Schutzarten bedeuten die beiden Zahlen: Das Gehäuse ist staubdicht gegenüber Fremdkörpern (6, höchstmöglicher Schutz) und geschützt bei zeitweiligem Untertauchen (7, die Skala geht hier bis 9). Für den iPhone-Hersteller ist die gestiegene Widerstandsfähigkeit gegen das nasse Element Grund genug, das iPhone in jedem Werbespot Regen und Rasensprenklern auszusetzen.Ganz unvorsichtig sollten die Erstkäufer des iPhone 7 aber nicht sein. Denn auch weiterhin übernimmt Apple keine Garantie für Wasserschäden - wer also allzusehr auf die »Wasserfestigkeit« vertraut, ist am Ende womöglich mit einem unschönen Ende seines Smartphones konfrontiert. Deswegen hat Apple ein Supportdokument in englischer Sprache mit einer Reihe von Verhaltenstipps herausgegeben.Die wohl wichtigste Information betrifft das Ladeverhalten. Sollte ein iPhone 7 versehentlich nass geworden sein, sollte man sofort sämtliche Kabel von dem Gerät entfernen. Unter iOS 10 warnt das System von sich aus, wenn es Wasser im Lightning-Anschluss entdeckt, und fordert den Nutzer auf, gegebenenfalls Zubehörteile aus dem Port zu ziehen. Mit einem fusselfreien Tuch ist das Gerät dann von dem von außen erreichbaren Wasser trocken zu wischen. Sicherheitshalber sollte fünf Stunden lang auf einen Ladevorgang verzichtet werden.Apple zufolge kann es vorkommen, dass nach Kontakt mit Wasser die Lautsprecher dumpfer klingen als normal. Das bedeutet, dass Wasser durch die Lautsprecheröffnungen gedrungen ist. In diesem Fall sollte das iPhone mit den Lautsprecheröffnungen nach unten auf ein Tuch gestellt werden, bis die Flüssigkeit herausgelaufen ist.Das Supportdokument listet noch eine Reihe von Verhaltensweisen auf, die man beim Umgang mit dem iPhone 7 nicht an den Tag legen sollte. Das meiste klingt selbstverständlich, macht aber noch einmal deutlich klar, dass das iPhone 7 eben nicht maximal gegen Wasser geschützt ist. Unter anderem solle man vermeiden