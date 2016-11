Ein weltoffenes und überaus tolerantes Unternehmen - so sieht sich Apple gerne selbst. In vielen Fällen stimmt die Ansicht auch. Neben der Toleranz von Minderheiten gilt Apple auch als sehr frauenfreundliches Unternehmen, dies bekräftigt auch eine kürzlich durchgeführte Umfrage.Der Umfrage zufolge erreicht Apple bei der Zufriedenheit mit ihrem Arbeitgeber 4,1 von 5 möglichen Sternen. 74 Prozent der befragten Mitarbeiterinnen empfindet die Behandlung von Männern und Frauen als fair und gleichberechtigt. Sogar 78 Prozent würden Apple als Arbeitgeber anderen Frauen weiterempfehlen. Aktuell liegt der Frauenanteil bei Apple bei 32 Prozent. Dies liegt unter anderem daran, dass Entwickler, Programmierer oder Ingenieur als typische Männerberufe gelten und der Frauenanteil in diesen Berufsgruppen generell eher niedrig ist.Apple sieht sich selbst gerne als guter Arbeitgeber und präsentiert die Zahlen von Minderheiten in der Belegschaft jährlich in einem Personalbericht . Dort wird auch der Frauenanteil im Unternehmen besonders hervorgehoben.Weiterführende Links: