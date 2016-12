Fototour durch den Apple Campus 2

Rund fünfeinhalb Jahre ist es her, dass Steve Jobs bei seinem letzten öffentlichen Auftritt für die Baugenehmigung des Apple Campus 2 warb. Jobs sprach im Juni 2011 vor dem Stadtrat in Cupertino vor und erläuterte, wie gerne Apple in Cupertino bleiben wolle, allerdings räumlich dringend expandieren müsse. Die Baugenehmigung wurde bekanntlich erteilt und so konnte Apple damit beginnen, das ehemalige HP-Gelände zunächst komplett zu planieren und dann mit der Errichtung des gewaltigen Rundbaus zu beginnen. Die allmonatlich erscheinenden Drohnenvideos dokumentierten den Fortschritt der letzten Jahre. Inzwischen sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass nur noch wenige Monate bis zum Einzug beginnen. Zwar konnte Apple den anvisierten Termin nicht halten und auch der für Februar geplante Umzug musste verschoben werden, dennoch nähert sich die Konstruktionsphase dem Abschluss.Nun ist auch eine Fototour aus dem Inneren aufgetaucht, nachdem die äußere Gestaltung vermutlich jedem Apple-Kenner eingehend vertraut ist. Zwar sind noch überall Gerüste zu erkennen, dennoch bedarf es nicht mehr viel Fantasie, um sich das spätere Apple-Hauptquartier vorzustellen.Wenn Apple den Campus 2 fertiggestellt hat, soll der Großteil der Fläche einem Naherholungsgebiet ähneln und komplett begrünt sein. Die Anpflanzung der Bäume sowie Grünflächen stellt dabei momentan noch den größten sichtbaren zu erledigenden Punkt dar. Allerdings haben die beauftragten Bauunternehmen auch mit dieser Aufgabe schon begonnen und die äußeren Bereiche des Geländes mit Bäumen versehen. Die Kosten für sämtliche Bauarbeiten sollen sich übrigens auf fünf bis sechs Milliarden Dollar belaufen. Apple erkauft sich damit allerdings auch ein einzigartiges Gebäude, das in dieser Dimension und Gestaltung weitgehend einmalig ist. Rund 12.000 Mitarbeiter sollen ab kommendem Jahr ihren Dienst im neuen Campus verrichten, der aktuelle Apple Campus wird zur Dienstezentrale umfunktioniert.