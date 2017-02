Facebook bestätigt tvOS-App

Video-App fürs Apple TV

Weitere Video-Features in Planung

»Mobil-TV«

Der Kanon der Apps für das Apple TV 4 wird bald um einen prominenten Namen bereichert: Facebook strebt einen Platz im tvOS App Store an. Das Unternehmen bestätigte damit Gerüchte, die vor zwei Wochen in Umlauf kamen (MTN berichtete: ). Da eine Abbildung der gesamten Facebook-Plattform auf dem großen Bildschirm wenig Sinn ergibt, konzentriert sich Facebook allerdings auf einen ganzen bestimmten Teilbereich des Netzwerks: Videos.Videos werden für Facebook immer wichtiger. Folglich soll die tvOS-App auch nur als Such- und Abspielanwendung fungieren. Wenn Freunde oder Seiten, denen man folgt, ein Video teilen, tauchen sie ebenso in der App auf wie »Top Live Videos« und empfohlene Clips, basierend auf den Interessen, die Facebook von dem betreffenden Nutzer kennt. Die App soll gleichzeitig auch für andere Set-Top-Boxen wie Amazon Fire TV und Samsung Smart TV erscheinen.Gleichzeitig hat Facebook noch weitere Maßnahmen angekündigt, mit denen Videos innerhalb des Netzwerks gefördert werden sollen und Nutzer dazu animiert, ihre Filmprodukte statt auf der Konkurrenzplattform YouTube lieber bei Facebook hochzuladen. So sollen Videos in der Timeline künftig sofort mit Tonspur abgespielt werden können. Vertikale Videos sind einfacher auf Vollbild zu vergrößern und eine Scrollbar hilft beim Suchen des richtigen Zeitstempels. Außerdem plant Facebook eine Art Bild-in-Bild-Modus, wie sie Apple seit iOS 9 für neuere iPads anbietet. Dabei laufen interessante Videos in einer Ecke des Displays weiter, während man im Hauptsichtbereich bereits weitergeblättert hat. Auch außerhalb der App soll das Video aktiv bleiben. Welche dieser angekündigten Funktionen auch den Weg in Facebooks iOS-App findet, bleibt allerdings abzuwarten. Das Beispielvideo zeigt erstmal nur ein Android-Smartphone.Vor zwei Wochen berichteten Quellen dem Wall Street Journal, dass sich Facebook zukünftig als »Mobil-TV« positionieren wolle. Der nächste Schritt sei der Übergang zur professionellen Drehbuch-Filmproduktion. Ähnliche Ambitionen sagt man übrigens auch Apple nach.