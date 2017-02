„Die Welt ist deine Bühne“ - GarageBand und Logic Pro X mit neuen Web-Auftritten

GarageBand für iOS - Webseite im »neuen Stil«

Der Stil, in dem Apple die einzelnen Webseiten des umfangreichen Online-Auftritts hält, verändert sich immer wieder. Da die neuesten Trends nur auf der Hauptseite und den meistbesuchten Unterseiten schnell durchkommen, ist apple.com und die deutschsprachige Präsenz apple.de inzwischen ein Sammelsurium unterschiedlicher Stile. Meistens dann, wenn ein Produkt kurzzeitig in den Fokus gerät, aktualisiert Apple auch dessen Webauftritt.So nun auch im Fall der beiden Audio-Kreativprogramme GarageBand für iOS und Logic Pro X für den Mac. Vor ziemlich genau einem Monat erhielten beide Apps ein großes Update (MTN berichtete: ), für ersteres gab es wegen einer schwerwiegenden Sicherheitslücke bereits einen ersten Fix auf Version 2.2.1. Nun sind auch die Webseiten der beiden Programme aktualisiert worden.Vor allem der Auftritt von GarageBand für iOS ( ) zeigt dabei, wie aktuell Apples Wunsch-Webseite auszusehen hat. Denn dort sind nicht nur die Neuerungen der App, etwa der Alchemy-Synthesizer, durch Textänderungen aufgetaucht, sondern auch das grundlegende Design ist jetzt ähnlich aufgebaut wie bei den großen Seiten zu iPhone, MacBook und Co. Schon beim Aufruf fliegen Grafikelemente animiert ins Bild, das Scrollen wird zu einem Tanz der Elemente. Unterschiedliche Hintergrundfarben markieren dezent die verschiedenen Sektionen der Seite. Videos und Klickreihen geben Einblick in die Möglichkeiten der App.Einen recht guten Vergleich zwischen alter und neuer Herangehensweise an das Projekt »Webauftritt einer App« kann man aktuell ziehen, wenn man die Webseite für GarageBand auf dem Mac als Gegenpunkt heranzieht ( ). Diese ist nämlich noch im alten Stil gehalten und wirkt viel statischer, aber für viele Leser auch übersichtlicher und leichter zu handhaben.Interessant ist übrigens, dass die Neugestaltung der Webseite für Logic Pro X ( ) weniger »stylisch« daherkommt als bei GarageBand für iOS. Zwar gibt es auch hier farbige Sektionen (allerdings in dunklen Tönen), sowie auch Videos und viele Bilder, die vor allem die Zusammenarbeit mit der Touch Bar des neuen MacBook Pro illustrieren sollen, aber auf fliegende Grafikelemente wird komplett verzichtet.Kuriosum am Rande: Im Januar hat Apple angefangen, auch auf der Webseite die Schriftart auf das bei iOS und macOS übliche »San Francisco« umzustellen (MTN berichtete: ). Doch nur die Hauptseite und die wichtigsten Unterregionen liegen bereits in dieser Schriftart vor - selbst die neugestalteten Webseiten für GarageBand für iOS und Logic Pro X verwenden noch das alte Myriad.