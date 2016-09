Die Produkthighlights der Woche:

Canon erneuert Maxify Multifunktionsdrucker-Serie

Transcend bringt neue persönliche Cloud für Einsteiger

Myfox: Einfach installierbares Alarmsystem mit App-Überwachung

HP stellt kleinsten All-In-On-Drucker vor

Philips: USB-C-Dockingmonitor mit 25" Diagonale

Wirklich spektakuläre Produktneuheiten gibt es diese Woche zwar nicht zu vermelden, aber die letzte Meldung über den Philips Monitor sollte man nicht einfach so links liegen lassen. Darin offenbart sich ein wichtiger Trend: USB-C wird das Handling mit Peripheriegeräten künftig deutlich vereinfachen, kombiniert der Standard doch verschiedene Datenübetragungsprotokolle und erlaubt so den Anschluss unterschiedlichster Komponenten mit einem vereinheitlichten Kabel/Stecker. Inklusive Stromversorgung bzw. Ladespannung – in gewissen Grenzen.Thunderbolt 3, welches Apple vermutlich in seinen kommenden Mac-Produkten verbauen wird, macht die Sache noch interessanter. Dieser Anschluss bietet noch mehr Datenbandbreite als der USB-Standard (40 statt 10 Gbit/s im Vergleich zu USB 3.1), nutzt aber die selben Stecker und vereint Protokolle wie DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 und eben den sogenannten Alternate Mode von USB Typ C.Der ganze Wirrwarr mit den Bezeichnungen der Protokolle wird dadurch nicht unbedingt übersichtlicher und es gibt weiterhin Probleme mit Kompatibilität und Standards . Unpraktisch ist zudem, dass eine USB-C-Buchse allein nichts über die tatsächliche Schnittstelle und ihre Geschwindigkeit (USB 3.0 mit 5 Gbit/s, USB 3.1 mit 10 Gbit/s oder Thunderbolt mit 40 Gbit/s) und andere Parameter aussagt. Der Nutzer muss sich selbst in den Spezifikationen seiner Hardware darüber informieren. Aber entscheidend für uns Verbraucher ist, dass wir künftig deutlich weniger unterschiedliche Kabel haben werden. Auch der Streit, ob nun USB oder Thunderbolt die Schnittstelle der Zukunft ist, erledigt sich damit gewissermaßen von selbst. Alles ist dann im Prinzip USB, nur wer auf maximale Geschwindigkeit zur Datenübertragung angewiesen ist, sollte darauf achten, ob seine USB-C-Buchse Thunderbolt 3 beherrscht.Ganz ohne Konfusion geht's also doch noch nicht. Aber es wird besser. Und wir dürfen gespannt sein, ob Apple nächste Woche zur WWDC tatsächlich erste Macs mit Thunderbolt 3 vorstellt. Die Chancen stehen gut!