Das iPhone 7 Plus in Einzelteilen - Bildergalerie zum neuen Innenleben

Das Innenleben des iPhone 7

iPhone 7: Gut zu reparieren

iFixit ging erneut dem selbsterklärten Ziel nach, jedes wichtige neue Technologie-Produkt direkt in Einzelteile zu zerlegen und zu dokumentieren, aus welchen Komponenten sich das Gerät zusammensetzt. Natürlich macht das iPhone 7 Plus keine Ausnahme, das ebenfalls im iFixit-Labor die Hosen herunterlassen musste. Bei den Abmessungen hat sich im Vergleich zum iPhone 6s wenig geändert, die Modellnummer der zerlegten iPhones liegt bei A1785. Bekanntlich befinden sich an der Unterseite nun zwei Lautsprecher - zuvor war es nur einer rechts unten, wohingegen links unten der Klinkenstecker gefunden werden konnte. Das erste Aufklappen offenbart, wie sich ein iPhone 7 zusammensetzt - von den Größenverhältnissen her handelt sich um einen riesigen Akku, an dem ein bisschen Platine zu finden ist.Wer sich auf Reparaturen von iPhones spezialisiert hat, findet wie bei jedem Modell zuvor auch diesmal wieder völlig ungebräuchliche Schrauben vor, auf die herkömmliches Werkzeug nicht passt. Durch den Wegfall des Klinkensteckers hat sich natürlich auch das Innenleben sichtbar verändert. Links unten befindet sich die Taptic Engine - diese sorgt durch kurze Vibrationen für haptisches Feedback bei der Bedienung von 3D Touch sowie dem neugestalteten Home-Button. Das Bauteil ist genau dort untergebracht, wo früher der Klinkenstecker residierte. Um den Akku zu entfernen, müssen lediglich Klebe-Pads beseitigt werden. Dies macht den Austausch recht einfach - nachdem man sich durch zahlreiche Apple-eigene Schrauben gekämpft hat. Vier verschiedene Schraubentypen kommen übrigens zum Einsatz, was allein schon ein Arsenal an Werkzeug erfordert.Wurden Apple-Produkte oft dafür kritisiert, durch kompakte Bauweise, massiven Einsatz von Kleber sowie fest angebrachte Komponenten schwer bis gar nicht reparierbar zu sein, sieht es bei den iPhones anders aus. iFixit vergibt, wie schon beim Vorgängermodell, einen "Repairability Score" von 7/10. Gelobt wird der einfache Akkutausch sowie der Wegfall des physikalischen Home-Buttons - dieser war für die meisten Defekte verantwortlich. Etwas schwieriger werden Reparaturen wie beispielsweise Displaytausch allerdings durch die veränderte Bauweise, um das Gerät gegen Wasser und Staub zu schützen.