Cook und Cue zieren Vanity Fairs "New Establishment"-Ranking

Apples CEO Tim Cook und Senior Vice President Eddy Cue dürfen sich über einen Platz auf der Vanity Fair Liste New Establishment freuen. Das Magazin platzierte Tim Cook auf Platz 11, Eddy Cue erreichte Platz 54. Die New Establishment ist eine Rangliste mit den einflussreichsten Personen aus den Bereichen Showbiz, Finanzen, Unternehmen und kulturelle Ikonen.Eddy Cues Aufnahme und Platz in der Liste wurde damit begründet, dass dieser „eine immer wichtigere Rolle in der Zukunft von Apple spiele“, besonders im Hinblick auf Apple Music.Auf der Liste stehen noch zwei weitere Personen, die eine Beziehung zu Apple pflegen, Disneys CEO Robert A. Iger und Laurene Powell Jobs. Dem Nachlass ihres früheren Ehemannes Steve Jobs hat es Laurene zu verdanken, dass sie eine der reichsten Frauen der Welt ist, mit einem geschätzten Vermögen von rund 17 Milliarden Dollar. Ein großer Teil der Summe ist jedoch der Emerson Collective Organisation versprochen, welche sich für gleichberechtigte Ausbildung, Einwanderungsreformen und für die Umwelt einsetzt.Währenddessen zollte Tim Cook seinem Vorgänger Steve Jobs zum Todestag auf Twitter Tribut. Dies ist schon zu einer Tradition bei Cook geworden, seit er dem sozialen Netzwerk 2013 beigetreten ist.Weiterführende Links: