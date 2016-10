BMW: CarPlay kommt endlich auch in den 5er - und zwar kabellos

Wireless CarPlay

Per Pressemitteilung hat die BMW Group mitgeteilt, dass ein auffälliges Loch in der bisherigen CarPlay-Ausstattung der BMW-Flotte gestopft werden soll: der 5er BMW. Als der Münchner Automobilkonzern Mitte des Jahres die Neuwagen fast aller Modelle gleichzeitig mit einer CarPlay-Option ausstattete, fehlte der beliebte Wagen der oberen Mittelklasse erstaunlicherweise. In der 2017er Limousine-Ausführung des 5er wird die Option in naher Zukunft verfügbar sein.Möglicherweise hat die verzögerte Ausstattung damit zu tun, dass BMW eine besondere Verbindungsart im 5er integrieren wollte: Wireless CarPlay. Die kabellose Verbindung zwischen iPhone und Apples Autoschnittstelle hatte man in Cupertino im Rahmen von iOS 9 im vergangenen Jahr vorgestellt. Bis heute hat aber noch kein Automobilhersteller Gebrauch von dieser Möglichkeit gemacht - überall sind noch Kabelverbindungen via Lightning-Kabel notwendig.In der BMW 5er Limousine soll also erstmals Bluetooth ausreichen, um sich via BMWs iDrive-System mit CarPlay zu verbinden. Dies dürfte die Hürde zur Nutzung der Funktion nochmal niedriger werden, als wenn man bei jedem Fahrtantritt erst einmal mit den Kabeln am Steuer hantieren muss. Der 2017er BMW 5er soll im Februar kommenden Jahres weltweit in den Verkauf gehen. Über die Form der CarPlay-Integration gibt es noch keine Informationen. Da aber in allen anderen Modellen die Option einen Aufpreis von 300 Euro mit sich führt, darf man wohl auch beim 5er von ähnlichen Zusatzkosten ausgehen.Volkswagen hatte für die diesjährige CES bereits den Plan gehabt, Wireless CarPlay in einem Modell der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aus nicht näher bekannten Gründen fiel dies aber aus - VW zufolge habe Apple jedoch die Vorstellung im letzten Moment verhindert. Ob Sicherheitsbedenken dabei eine Rolle gespielt hatten, ist unklar.CarPlay erlaubt den Zugriff auf bestimmte Funktionen des iPhones direkt vom Bordcomputer des Autos aus. So kann etwa Apple Maps zur Navigation verwendet werden, die Musik-App und Dritthersteller-Apps wie Spotify fungieren zur Musikuntermalung und auch Nachrichten und Telefon lassen sich ohne Ablenkung vom Straßenverkehr via Sprachbefehlen oder Lenkradtasten bedienen.Weiterführende Links: