Apples eigene Grafikchips werden Realität - in England

Bereits seit mehr als einem Jahr gibt es Gerüchte, dass Apple an völlig eigenständigen Grafikchips arbeitet , um gegenüber der Konkurrenz einen Vorsprung zu erzielen. Neu befeuert wurden die Gerüchte zuletzt im vergangenen Herbst, als bekannt wurde, dass von Imagination entlassene Chipentwickler in Scharen zu Apple wechseln . Nun gibt es in Form von Stellenanzeigen für London ein deutliches Indiz, dass Apples Entwicklerteam auf- bzw. ausgebaut werden soll.Bereits seit dem A8-Prozessor vor zwei Jahren führt Apple Modifikationen an der lizenzierten PowerVR-Architektur von Imagination durch, um mehr Leistung ohne erhöhte Stromaufnahme erzielen zu können. Es ist aber angesichts der Indizien offensichtlich, dass Apple langfristig auf eine eigene Architektur umschwenken möchte. Die Zukunftsfelder "Erweiterte Realität" (Augmented Reality, AR) sowie "Virtuelle Realität" (Virtual Reality, VR) erfordern massive Grafikleistung, die Imagination erst frühestens in einem Jahr liefern kann.Apple such daher für die Hanover Street in London Chip-Architekten, Firmware-Entwickler, Forscher und Tester. Insgesamt 15 Stellen sind offen, wobei aus den Angaben nicht hervorgeht, ob diese nicht mehrfach belegt werden sollen. Einige Stellenanzeigen sind bereits seit Jahresende online, während andere wiederum erst in den zurückliegenden Wochen hinzukamen. Angesichts der geforderten Kompetenz wird ein Universitätsabschluss auf entsprechenden Gebieten gefordert.Es ist davon auszugehen, dass Apple für die Entwicklung in Großbritannien mindestens zwei Entwicklerteams aufbauen wird. Dadurch können die Teams im zweijährlichen Turnus an der Weiterentwicklung der Grafikchips arbeiten. Hierbei nimmt das erste Team nach Veröffentlichung der jeweils neuen iPhone-Generation die übernächste Generation in Angriff. Das zweite Team befindet sich dann zu diesem Zeitpunkt im zweiten Jahr seiner Entwicklungsphase und bereiten die Fertigung für die nächste iPhone-Generation in einem Jahr vor.