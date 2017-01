Apple kommentiert den zehnten iPhone-Geburtstag

Vor zehn Jahren hatte Apple auf der MacWorld San Francisco das erste iPhone präsentiert, damit ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte aufgeschlagen und den Mobilfunkmarkt grundlegend verändert. Von Apple gibt es nun auch einen Kommentar zum Jahrestag des iPhones - in Form einer Pressemitteilung. Tim Cook wird darin mit den Worten zitiert, das iPhone sei ein essenzieller Bestandteil im Leben der Kunden und definiere mehr denn je, wie wir kommunizieren, arbeiten und leben. Mit dem iPhone habe man einen neuen Standard für "Mobile Computing" gesetzt. Allerdings stehe man noch am Anfang, das Beste komme erst noch.Auch Phil Schiller darf einige Zeilen beisteuern. Es sei bemerkenswert, dass sich vom ersten Modell bis hin zum aktuellen iPhone 7 Plus nichts daran änderte, mit dem iPhone jenen Standard zu bieten, an dem sich alle anderen Smartphones messen lassen müssen. Auch Schiller hält das iPhone für das "essenziellste technische Gerät im Leben vieler". Gespräche via FaceTime führen, Fotos aufnehmen und teilen, Nutzung sozialer Medien, Musik-Streaming, im Web surfen, Navigation, 4K-Videos, E-Mails, Kontakte und Kalender verwalten, Podcasts hören, TV-Serien und Filme sehen sowie auf unsere Gesundheit und Fitness achten -das iPhone sei all dies. Ebenso wie Cook sagt Schiller, dass man erst ganz am Anfang stehe.Der größte Teil der Pressemitteilung befasst sich dann mit den Innovationen von iPhone 7 und iOS 10, darunter das neue Kamerasystem, den A10-Chip, Stereolautsprecher, ein neues wasserdichtes Gehäuse sowie das bislang hellste Retina-Display. Bei iOS 10 hebt Apple besonders den App Store für die Nachrichten-App, SiriKit-für Entwickler, die neue Home-App, verbesserte Kartennavigation sowie das runderneuerte Apple Music hervor. Die genannte Pressemitteilung befindet sich momentan noch nicht in Apples Pressearchiv . Einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre sowie eine Betrachtung, wie das iPhone Apple grundlegend veränderte, bietet der verlinkte ergänzende Artikel.