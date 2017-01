Apple Watch 3 angeblich im dritten Quartal - mit mehr Akkulaufzeit

Mehr Ausdauer

LTE-Chip als weitere Neuerung

Die erste Generation der Apple Watch wurde im Herbst 2014 vorgestellt und kam im April 2015 in den Handel. Eineinhalb Jahre später präsentierte Apple die "Series 2", diese lässt sich seit vergangenem September erwerben. Übereinstimmenden Gerüchten zufolge wird es bis zu einem großen Produktupgrade samt überarbeitetem Design noch eine ganze Weile dauern, vor 2018 sei nicht damit zu rechnen. Nun heißt es aber aus Zuliefererkreisen, dass Apple im laufenden Jahr zumindest eine kleinere Aktualisierung in Form der Apple Watch Series 3 auf den Markt bringen will. Während sich beim Design nichts ändere, erhalte die Apple Watch 3 als willkommene Verbesserung aber mehr Akkulaufzeit, wie die Economic Daily News meldet.Dass die Apple Watch nur einen Tag pro Akkuladung durchhält, galt von Anfang an als einer der Kritikpunkte. Etwas vergessen wird in der Diskussion allerdings, dass es auch in den Anfangstagen des Smartphone-Booms selbige Auseinandersetzungen gab: Man wolle doch kein Handy, das jeden Tag zu laden sei. Während jene Debatten aber weitgehend verstummt sind und tägliches Laden für Nutzer zum Alltag wurde, verstummte die Kritik an der Akkulaufzeit der Apple Watch nie. Dies mag wohl ein Grund für Apple sein, doch an diesem Punkt anzusetzen und der Smartwatch mehr Ausdauer zu ermöglichen. In früheren Berichten hatte es immer geheißen, Apple wolle wie bei iPhone und iPad vorgehen, deren Durchhaltevermögen über die Jahre hinweg konstant blieb.Sofern Apple in diesem Jahr tatsächlich eine Apple Watch 3 vorstellt, lässt sich der Veröffentlichungstermin recht genau abschätzen. Entweder im September oder Oktober wird die neue Generation demnach auf den Markt kommen. Andere Berichte hatten besagt, die nächste Baureihe der Apple Watch erhalte möglicherweise auch einen eigenen LTE-Chip, um noch mehr Unabhängigkeit vom iPhone zu erhalten. Eigenständig Daten aus dem Netz laden zu können, seien es Nachrichten, E-Mails oder auch Musik, würde den Funktionsumfang der Apple Watch erheblich aufwerten. Allerdings bedeutet ein solcher Chip auch zusätzliche Herausforderungen an die Stromversorgung - denn unter LTE-Nutzung würde die Akkulaufzeit spürbar zurückgehen.