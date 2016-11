Apple-Tastatur mit Touch Bar - Wie ein Magic Keyboard 2 aussehen könnte

Langformat für mehr Platz

Touch ID für iMac und Co.

Akkulaufzeit als Problem?

Für viele ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Apple die als »Touch Bar« vermarktete OLED-Leiste des neuen MacBook Pro auch auf das Magic Keyboard bringt und auch dort die althergebrachten Funktionstasten ersetzt (siehe unseren gestrigen Blick in die Zukunft der Touch Bar: ). Es war eher eine Überraschung, dass Apple diese nicht schon auf dem Mac-Event am vergangenen Donnerstag vorstellte, denn es wäre die konsequente Überführung des Konzepts auf Apples Standrechner iMac, Mac mini und Mac Pro.Konzeptzeichnungen des Reddit-Nutzers Hazza42 zeigen nun, wie die externe Apple-Tastatur in Zukunft aussehen könnte. Dabei entschied sich der Künstler für eine voll ausgestattete Tastatur inklusive Pfeiltasten- und Nummernsektion, obwohl das aktuelle Magic Keyboard aktuell nur in der reduzierten Variante ohne die beiden Zusatzbereiche im Angebot ist und ähnlich wie das Tastaturfeld eines MacBooks aussieht. Die größere Tastatur erlaubt dementsprechend auch eine deutlich längere Touch Bar als auf dem Apple-Notebook. Das Konzept füllt den zusätzlichen Platz mit Shortcuts für bestimmte Apps und Webseiten, verfügt ansonsten über die vom MacBook Pro bekannten Elemente Siri, Lautstärkeregelung, Escape, Kopieren, Einsetzen, Exportieren, usw.Der Knopf für Touch ID befindet sich in der Zeichnung im Zentrum der OLED-Leiste. Das ist von daher unwahrscheinlich, da der Fingerabdrucksensor aktuell nicht im Anzeigebereich der Leiste integriert ist und als Randelement daneben sitzt. Mittelfristig könnte die Entwicklung aber auch dahingehen, dass Touch ID Teil des Anzeigebereichs wird - beim iPhone ist dies für eine zukünftige Generation schon geplant und es gibt eine Reihe neuer Apple-Patente, die in diese Richtung weisen.Über die Gründe, warum Apple bislang auf eine Aktualisierung der Tastatur verzichtet hat, lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise stellt auch die Stromversorgung ein Problem dar. Aktuell verspricht die kabellose externe Tastatur eine Akkulaufzeit von einem Monat und länger - die Multitouch-fähige OLED-Leiste würde aber sicher deutlich am Energieverbrauch schrauben. Nichtsdestotrotz ist ein »Magic Keyboard 2« der logische nächste Schritt und dürfte in naher Zukunft ins Apple-Portfolio aufgenommen werden - ob in der oben gezeigten Ausführung oder im Schmalformat.Weiterführende Links: