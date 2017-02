Apple Pay in Deutschland: Webseite birgt weitere Hinweise

Apples Produktseiten zu Apple Pay

Aktuelle Verbreitung von Apple Pay

Wer Apples Produktseiten durchstöbert, findet auch zu solchen Angeboten landessprachliche Beschreibungen, die es in der jeweiligen Region überhaupt nicht gibt. Beispielsweise richtete Apple bereits eine deutschsprachige Seite zu Apple Pay ein, noch bevor es überhaupt in der Schweiz, geschweige denn Deutschland zur Verfügung stand. Im vergangenen Herbst hatte Apple ohnehin an so vielen Stellen auf lokalisierte Informationen umgestellt, dass die baldige Einführung von Apple Pay in Deutschland als recht wahrscheinlich galt - dann bekanntlich aber nicht erfolgte.Ein kleines Detail gibt aber Hoffnung, dass Apple Pay in Deutschland möglicherweise doch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. War die Beschreibungsseite wie erwähnt schon seit vergangenem Jahr in deutscher Sprache verfügbar, so aktualisierte Apple die Bilder. In Deutschland zeigt die Wallet-App nun Deutschlands Banken-Hauptstadt Frankfurt an. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass ansonsten keine Änderungen stattfanden. An anderer Stelle gibt es erstmals auch eine lokalisierte Aufstellung der unterstützten Banken - die allerdings momentan noch exakt null Einträge aufweist. Apple nahm die Umstellung lediglich in zwei Ländern weltweit vor, nämlich Deutschland und Italien. In allen anderen Nationen gab es keine Überarbeitung der Grafiken.Da Apple Pay seit vergangenem Dezember auch für erste Banken in Spanien zur Verfügung steht, kann Apple den Bezahldienst inzwischen in 14 Ländern und Regionen anbieten. Australien, China, England, Frankreich, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Russland, die Schweiz, Singapur sowie die Vereinigten Staaten lassen sich derzeit in der Liste unterstützter Länder finden. Allerdings müssen meist Vereinbarungen mit jeder einzelnen Bank geschlossen werden, weswegen auch nicht jeder Bankkunde Apple Pay nutzen kann. Die Liste der Banken wächst allerdings kontinuierlich und Apple fügt in rascher Folge neue Partner hinzu.