Apple Music: Manager im Interview

Exklusive Inhalte mit hohem Stellenwert

Apple Music ist mittlerweile seit über einem Jahr auf dem Markt und hat sowohl positive als auch negative Schlagzeilen erfahren. Nun führte „BuzzFeed-News“ ein Interview mit den Apple-Managern Jimmy Iovine, Zane Lowe und Bozoma Saint John.Iovine erkärt, dass Apple Music das Ziel habe, Künstlern eine einfache Möglichkeit zu bieten, ihre Musik zu veröffentlichen. Exklusive Inhalte hätten laut seiner Aussage bei Apple einen hohen Stellenwert, da diese den Streamingdienst von der Konkurrenz absetzten. Besonders hervorgehoben wurden alleinige Streaming-Rechte an der Musik von Künstlern wie Drake, Britney Spears und Frank Ocean. Die Universal-Media-Group sprach sich zuletzt gegen diese Praktiken aus, da sie der Musikindustrie im Ganzen schaden würden. Allerdings arbeiten auch Streaming-Konkurrenten mit Musikern an exklusiven Inhalten, sodass diese Problematik die ganze Branche betrifft.Apple wird weiterhin an exklusiven Inhalten arbeiten und Partnerschaften mit Labels wie den Sony-Musik-Entertainment-Studios und der Warner-Music-Group fortsetzen, so Iovine. Zudem weißt er darauf hin, dass sich zum aktuellen Zeitpunkt schlecht abschätzen lasse, wie sich die Musikindustrie in den nächsten Jahren entwickeln werde.Bozoma Saint John, zuständig für das globale Marketing, sagte, der Denkprozess bei der Entwicklung von Apple Music starte immer mit der Frage, wie man mit der Musik interagieren wolle. So wurde auch die neu designte iOS-Apple-Music-App entworfen.Man sehe positiv in die Zukunft und plane Inhalte und Funktionen, die heute noch keiner erwartet, so Iovine. Das vollständige Interview lässt sich bei BuzzFeed lesen. Apple Music hat zur Zeit über 17 Millionen zahlende Abonnenten . Apples größter Konkurrent im Streaming-Bereich Spotify hat über 100 Millionen Nutzer , von denen 40 Millionen die kostenpflichtige Premiumversion gebucht haben. Trotz der vielen Nutzer konnte Spotify bisher nicht gewinnbringend betrieben werden.Weiterführende Links: