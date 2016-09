Apple-Konkurrenten wollen künstliche Intelligenz sicherer machen

AI-Forscher von Microsoft, IBM, Facebook und Google DeepMind

Unter dem Titel "Partnership on Artificial Intelligence" haben sich Amazon, Facebook, Google, IBM und Microsoft zusammengeschlossen, um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz sicherer zu gestalten. So will man zukünftig die Entwicklung ethischer und transparenter Systeme vorantreiben, die auch die Privatsphäre beachten. Forschungsergebnisse sollen zwischen den Unternehmen ausgetauscht werden.Apple wollte sich nicht an der Organisation beteiligen . Dies könnte daran liegen, dass einige der beteiligten Unternehmen bislang wegen ihrer Datenschutzpraxis in der Kritik stehen, sodass die Organisation den Eindruck erweckt, eine Marketingmaßnahme zu sein. Apple selbst hat mit iOS 10 dagegen einen anderen Weg beschritten und will beim Anlernen künstlicher Intelligenz durch absichtliche Datenverunreinigung die Privatsphäre von Nutzern schützen.Teilweise befindet sich die künstliche Intelligenz auch direkt auf dem iOS-Gerät, so beispielsweise bei der Gesichts- und Objekt-Erkennung der Fotos-App. Apple wurde von der EFF (Electronic Frontier Foundation) dafür kürzlich erst gelobt, wobei aber gleichzeitig die mangelnde Transparenz der von Apple verwendeten Verfahren kritisiert wird. Man rechnet jedoch damit, dass Apple hierzu demnächst eine entsprechend aktualisierte technische Dokumentation (Whitepaper) veröffentlichen wird.