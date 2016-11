Apple Campus 2: Video zeigt nahende Fertigstellung

Der Campus 2 ist Apples derzeit größtes Bauprojekt und soll in wenigen Monaten abgeschlossen sein. Der Bau der neue Firmenzentrale wird dabei monatlich mit Drohnen-Videos festgehalten. Nun wurde ein neues Video zu dem Baufortschritt veröffentlicht. Neben dem zu erwartenden Fortschritt bei den Landschaftsarbeiten gibt es weitere kleine Erfolgsmeldungen.So sind die überirdischen Parkhäuser bereits fertiggestellt und die Photovoltaik-Anlagen auf deren Dächern produzieren Strom. Gut zu erkennen ist dies an den sich drehenden Kühlungsanlagen der Wechselrichter und Transformatoren. Des weiteren wurden mittlerweile alle der riesigen, in Deutschland produzierten Glaspanele in das Hauptgebäudes des Apple Campus 2 eingesetzt.Nun sind die Arbeiten im Inneren des Bauwerks in vollem Gange, sodass der Einzug im Frühjahr starten kann. Auch der Bau des unterirdischen Auditoriums soll weit fortgeschritten sein und kurz vor dem Abschluss stehen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte Apple dort bereits im März eine erste Produktvorstellung abhalten. Vor kurzer Zeit wurde bekannt, dass sich Apples Bauprojekt um wenige Wochen verzögern wird , was aber bei einem solchen Großprojekt keine Seltenheit darstellt.Weiterführende Links: