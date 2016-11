Amazon Music Unlimited startet in Deutschland - Konkurrenz für Apple Music und Spotify

Fast genau einen Monat nach dem offiziellen Marktstart von Amazon Music Unlimited kommt der Dienst nun auch nach Deutschland, Österreich und ins Vereinigte Königreich. Wie nicht anders zu erwarten war, ist die Preisgestaltung identisch zu derjenigen der großen Konkurrenten Apple Music und Spotify. 9,99 Euro pro Monat kostet ein Abonnement. Ein Familienabo für bis zu sechs Familienmitglieder ist für 14,99 Euro zu haben.Familien können alternativ aber auch den jährlichen Preis von 149 Euro wählen - was im Vergleich zum Monatsabo 30 Euro im Jahr einspart. Für Prime-Mitglieder bietet Amazon ein vergünstigtes Einzelabo von 7,99 Euro pro Monat, bzw. 79 Euro pro Jahr an. Wer zum Streamen ausschließlich Amazons eigenen Lautsprecher Echo, bzw. Echo Dot mit dem Sprachassistenten Alexa verwendet, kann ein Abonnement für 3,99 Euro im Monat abschließen. Dem Vorbild von Apple Music und Co. folgend, gewährt Amazon Interessierten ein 30-tägiges Probeabo, für das noch keine Kosten fällig werden. Anders als bei Apple gibt es allerdings keine vergünstigten Konditionen für Studenten.Amazon Music Unlimited umfasst eine Bibliothek von über 40 Millionen Songs. Zum Vergleich: Der in Amazon Prime integrierte Musikdienst »Prime Music« enthält nur etwas mehr als 2 Millionen Titel. Music Unlimited läuft auf macOS und iOS, ebenso auf Android, Windows, Fire-Tablets, Fire TV und Sonos, sowie natürlich auf Amazons Echo-Lautsprechern. Auf iPhone und iPad ist der Zugriff über die schon länger verfügbare App »Amazon Music« möglich (Store: ). Diese erlaubt auch das temporäre Laden und Offline-Speichern von Songs.Der Musikstreamingmarkt wird aktuell von Spotify und Apple Music beherrscht, andere Anbieter wie Tidal liegen deutlich dahinter. Ein kostenpflichtiges Abonnement beziehen bei Apple den letzten Zahlen zufolge 17 Millionen Menschen - bei Spotify sind es 40 Millionen. Dabei sind noch nicht diejenigen berücksichtigt, die Spotifys werbefinanzierte, kostenfreie Streamingvariante verwenden.Weiterführende Links: