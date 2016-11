AirPods - arbeitet Apple bereits an zweiter Generation?

Während sich die Auslieferung der im September zusammen mit dem iPhone 7 angekündigte AirPods mindestens bis auf Januar verschiebt, arbeitet Apple möglicherweise bereits an einer zweiten Generation. Wie aus einem neuen Patent hervorgeht, experimentiert Apple bereits seit Jahren an der Integration von Sportsensoren in Kopfhörern. Damit lassen sich automatisch sportliche Aktivitäten erfassen und analysieren.Das ursprüngliche Patent beschreibt auch Gestensteuerung, die allein durch Bewegung bestimmte Aktionen im System auszulösen. Mit dem neuen Patent hat sich Apple jedoch von dieser Herangehensweise weitestgehend verabschiedet und propagiert stattdessen die Steuerung mittels Berührung und Stimme - genau wie bei den angekündigten AirPods . Allerdings werden auch bei den AirPods bestimmte Bewegungsabläufe in Funktionen umgesetzt, sodass die Herausnahme aus dem Ohr beispielsweise die Musikwiedergabe pausiert.Darüber hinaus wird in Apples Patent mittels Sensoren noch mehr als die Körperbewegung erfasst. Das hinter dem Ohr auf der Haut platzierte Element soll demnach auch Puls, Schweißausstoß und Temperatur erfassen. Diese Daten könnten an Apple Watch oder iPhone übermittelt und zusammen mit anderen Daten in HealthKit eingepflegt werden.Das Patent 9,497,534 mit dem Titel "Sports monitoring system for headphones, earbuds and/or headsets" wurde von Apple im Mai 2015 eingereicht. Es stellt allerdings die Nachfolge des bereits zuvor erteilten Patents 8,655,004 dar, welches den gleichen Titel führt und auch ausführlich Bewegungssteuerung beschreibt.