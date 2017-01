AirPods-Produktion wegen hoher Nachfrage ausgeweitet

Hohe Nachfrage vor Weihnachten

Apple AirPods

Wenn Sie aktuell über den Kauf von Apples kabellosen Ohrhörern AirPods (Store: ) nachdenken oder bereits auf die Lieferung warten, sind Sie in guter Gesellschaft. Der Kaufwillen bei der Kundschaft ist so groß, dass Apple-CEO Tim Cook unlängst von einem »Runaway Success« sprach (MTN berichtete: ). Das taiwanische Partnerunternehmen Inventec, welches die Produktion der AirPods übernommen hat, weitete vor kurzer Zeit das Produktionsvolumen aus, um der Nachfrage Herr zu werden. Deswegen müssen die Arbeiter in der dafür zuständig Fabrik im chinesischen Shanghai aktuell zahlreiche Überstunden schieben, wie die Economic Daily News berichten Einer der Gründe für die offensichtlich sehr hohe Kundenresonanz dürfte der Starttermin der Ohrhörer sein. Nach der großen Präsentation der beiden Stöpsel, die nicht einmal untereinander mit einem Draht verbunden sind, verzögerte sich ihr Marktstart zunächst Woche um Woche. Erst am 13. Dezember 2016 konnten sie schlussendlich bestellt werden - das war allerdings noch früh genug, um einen großen Teil des Weihnachtsgeschäfts und der Feriensaison zum Jahresende mitzunehmen.Die AirPods gelten als praktische Alternative zu den etablierten EarPods beim iPhone 7. Seitdem dieses keinen Klinkenanschluss im Gehäuse mehr aufweist, verbleiben den Nutzern nur noch der Lightning-Anschluss oder kabellose Technologien wie Bluetooth zur Verbindung. Die AirPods füllen letzteren Bedarf und verfügen mit dem vom Apple entwickelten W1-Chip und diversen Sensoren auch über geballte Technik auf engstem Raum. Die Steuerung der Ohrhörer erfolgt fast komplett über Siri, wenngleich auch Tippen auf das Gehäuse und das bloße Herausnehmen eines Steckers aus einem Ohr bestimmte Funktionen auslösen kann. Entgegen früher Befürchtungen scheint die Stabilität der Stecker im Ohr sehr solide zu sein, sodass man nicht bei jeder Bewegung mit dem Verlust der kleinen Geräte rechnen muss. Die eingebauten Akkus halten je nach Nutzung zwischen 2 und 5 Stunden. Das für den Transport mitgelieferte Ladecase verspricht Energie für 11 bis 24 Stunden, bevor es an das Stromnetz angeschlossen werden muss. Die AirPods sind bei Apple für 179 Euro zu erwerben.Weiterführende Links: