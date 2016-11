15 statt 30 Prozent: Apple will Umsatzbeteiligung bei Video-Streaming-Apps halbieren

Ein neuer Bericht aus involvierten Kreisen bei Apple und Video-Streaming-Anbietern legt nahe, dass Apple zukünftig Video-Streaming-Apps stärker fördern will. Demnach plant das Unternehmen aus Cupertino eine Senkung der Umsatzbeteiligung für abgeschlossene In-App-Abonnements in betreffenden Apps von den bislang üblichen 30 Prozent auf zukünftig 15 Prozent. Zwar hatte Apple bereits zuvor den Anteil bei Abonnements gesenkt, doch diese 15 Prozent galten nur für Verlängerungen von Jahresabonnements.Mit einer dauerhaften Senkung auf 15 Prozent bei Video-Streaming-Abonnements hofft Apple vermutlich, die Attraktivität von iPhone, iPad und Apple TV für Streaming-Anbieter wie Amazon und Netflix zu steigern. Momentan ist Apple mit dem Problem konfrontiert, dass viele Anbieter innerhalb ihrer Apps keine Abonnements anbieten, um so die Umsatzbeteiligung von Apple zu vermeiden.Im Fall von Amazon wird zudem ganz auf eine angepasste App für das Apple TV 4 verzichtet, um die eigenen Lösungen auf Basis der Fire-TV-Plattform zu fördern. Dies hat auch zur Folge, dass bei der angekündigten TV-App neben Netflix auch Amazon als Streaming-Anbieter exklusiver eigenproduzierter Inhalte fehlen. In den USA, wo die TV-App als erstes mit Single Sign-on verfügbar sein wird, muss sich Apple dadurch auf wenige Anbieter wie HBO, Hulu und Showtime beschränken Dabei profitieren Nutzer erst dann wirklich von der TV-App, wenn das Angebot keine großen Lücken mehr offen lässt, wie dies aktuell anscheinend noch der Fall ist. Ob die Halbierung der Umsatzbeteiligung ausreicht, um vor allem Amazon endlich auf das Apple TV 4 holen zu können, bleibt aber abzuwarten. Der sichtbare Erfolg von Fire TV und Amazon Prime Video hat dafür gesorgt, dass für Amazon das Apple TV mittlerweile uninteressant geworden ist.Zumindest besteht aber nun die Chance für ein Umdenken bei Amazon, nachdem Apple selbst mit der Senkung des Umsatzanteils das Tor für Streaming-Anbieter etwas weiter geöffnet hat.