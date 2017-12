tvOS 11.2 ab sofort verfügbar - und Apple Pay Cash in den USA

Wer damit rechnete, am heutigen Abend Updates der verbleibenden drei Betriebssysteme neben iOS vorzufinden, kann zumindest tvOS aktualisieren. Ab sofort steht tvOS 11.2 zur Verfügung, das sich an Besitzer eines Apple TV der vierten und fünften Generation (Apple TV 4K) richtet. Die wesentliche Neuerung betrifft die intern als AVDisplayManager bezeichnete Funktion. Apple führt mit tvOS 11.2 zwei neue Optionen ein, um Filme exakt in dem Format an den Fernseher weiterzugeben, in denen diese geliefert werden. Mit einer der Option lässt sich verhindern, dass ein Nicht-HDR-Film automatisch im Farbraum konvertiert wird und so unter Umständen unnatürliche Farben erscheinen. Die andere Option sorgt dafür, dass das Apple TV nicht Filme automatisch auf 60 Bilder pro Sekunde umrechnet und so unter Umständen eine schlechtere Bildqualität ausliefert, sondern die Bildrate des HDMI-Signals anpasst. Apple beseitigte damit ein Verhalten, das viele Nutzer verärgert hatte. Zuvor gab das Apple TV nämlich immer alles in 60 fps aus, da auch die Oberfläche mit 60 fps dargestellt wird. Der Hintergrund: Deutlich sichtbares Ruckeln wäre die Folge, gäbe das Apple TV die Systemoberfläche nur mit 24 fps aus - was bei Filmen hingegen ausreichend ist.Für Nutzer von Apple Pay in den USA steht zudem eine wichtige Neuerung an. Ab heute schaltet Apple nämlich die Funktion "Apple Pay Cash" frei. Damit ist es möglich, direkt Geld an einen anderen Nutzer zu überweisen. Nachdem Apple Pay bislang dazu diente, per iPhone oder Apple Watch in Geschäften oder Web zu bezahlen, sollen damit auch Transaktionen zwischen Personen Alltag werden. In der "Wallet" befindet sich nach Anmeldung für den Dienst eine Guthabenkarte, die zur Verrechnung von Transaktionen dient. Einzug via Bankkarte ist kostenlos, bei Kreditkarten fallen handelsübliche Transaktionsgebühren an. Wer möchte, kann anschließend auch direkt über die Nachrichten-App Geld verschicken. Die kleinstmögliche Überweisung liegt bei einem Dollar, nach oben sind sind bis zu 3000 Dollar möglich. Auf der Guthabenkarte können sich bis zu 10.000 Dollar befinden. Eine genauere Beschreibung des Dienstes bietet dieser Artikel . Da Apple Pay Cash wie erwähnt nur in den USA angeboten wird, bleibt interessierten Nutzern in Deutschland und Österreich nur der neidvolle Blick über den großen Teich - bekanntlich gibt es hierzulande nicht einmal die Basisfunktionalität von Apple Pay.