macOS 10.13.2 High Sierra Beta 4

Anfang der Woche hatte Apple bereits alle Betriebssysteme in einer neuen Beta veröffentlicht, heute folgt nur wenige Tage später ein weiteres Update, nämlich macOS High Sierra 10.13.2 Beta 4. Keine Aktualisierungen gibt es für iOS, tvOS und watchOS. Xcode 9.2 wurde ebenfalls nicht angepasst, die letzte Entwicklerversion stammt vom 6. November. Aus der Updatebeschreibung geht nicht hervor, warum Apple bereits so schnell mit einem neuen Build nachlegte. Build 17C79a (Bei Beta 3 von Montag war es Nummer 17C76a) weist allerdings eine dokumentierte Änderung auf.Für Entwickler bietet das Update auf iOS 11.2 und nun auch macOS 10.13.2 die Möglichkeit, Sonderpreise für den Beginn eines sich automatisch erneuernden Abos anzubieten. Normalerweise gilt im (Mac) App Store die Regel, dass immer für alle Nutzer einer Version derselbe Preis gelten muss - weswegen es auch keine vergünstigten Abos für Nutzer einer vorherigen Version gibt. Bei Abos ändert sich das theoretisch mögliche Preismodell aber insofern, als dass zumindest die Anfangsphase für Neukunden günstiger angeboten werden darf.Apple bezeichnet dies als "Introductory pricing for auto-renewable subscriptions". In der letzten Woche hatten wir diese Umstellung zum Anlass eines Artikels genommen und dargelegt, warum dies wohl ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass auch Apple die Zukunft des App-Marktes in Abos sieht: