iOS 15.5: Bücher-App stürzt ab, einige Nutzer-Beschwerden

Öffnen von Büchern geht manchmal mit Absturz der App einher

iOS 15.6 und iOS 16 beheben das Problem

Apples Bücher-App findet sich auf dem iPhone, iPad sowie Mac – und ist ziemlich vielseitig einsetzbar: Über den Store lassen sich neue Werke kaufen, außerdem können bereits vorhandene Bücher im EPUB-Format sowie PDF-Dateien und Hörbücher hinzugefügt werden. Dank iCloud-Anbindung können Anwender mit all ihren Apple-Geräten jene Stellen aufrufen, an welchen sie beim Lesen pausiert haben. Ausgewählte Komfortfeatures wie die Änderung der Schriftgröße und -art, der Hintergrundfarbe auf den Seiten sowie Anpassungen an der Helligkeit sind ebenfalls an Bord. Allerdings sorgt die App auf iPhones und iPads mit aktuellem Betriebssystem für einige Probleme.Wer iOS oder iPadOS 15.5 auf seinen Geräten installiert hat, kann sich über so manchen Bugfix freuen – auf die Bücher-App trifft das allerdings nicht zu. So melden mittlerweile vermehrt Nutzer, dass die Anwendung beim Öffnen von Büchern abstürzt – dabei spielt es keine Rolle spielen, ob es sich um ein im Store gekauftes oder ein manuell hinzugefügtes Medium handelt. Wenngleich das Phänomen verstärkt in den USA aufzutreten scheint, mehrt sich auch in Europa die Kritik von Betroffenen. Allerdings ziehen manche Bücher grundsätzlich keinen Absturz nach sich, sodass sich das genaue Problem schwer ausmachen lässt. Besondere Beliebtheit scheint Apples native App jedoch ohnehin nicht zu genießen: Hierzulande muss sie sich mit einer Durchschnittsbewertung von 3,0 von 5 Sternen zufriedengeben.Einen Workaround gibt es bislang nicht – mit einer Ausnahme: Wer Beta-Versionen nicht scheut, kann den Build von iOS 16 oder iOS 15.6 auf sein Gerät laden. Die Installation von iOS 15.6 erscheint sinnvoller, zumal die aktuelle Beta einen soliden Eindruck macht und auch abseits der Entwickler-Community zum Download bereitsteht. Allerdings wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis die finale Version von Apple freigegeben wird. Nutzer könnten sich also noch ein wenig in Geduld üben und im Falle von Problemen mit der Bücher-App auf alternative Anwendungen von Drittanbietern zurückgreifen.