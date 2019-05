iOS 13: Ideen, wie das neue System aussehen könnte

Einen iPad-Desktop gab es bislang nicht... Einen iPad-Desktop gab es bislang nicht...

Wenn Apple in einigen Tagen das nächste große iOS-Update präsentiert, soll es vor allem für iPad-Nutzer wichtige und direkt sichtbare Verbesserungen geben. Bisherigen Gerüchten zufolge gibt Apple nämlich den Grundsatz auf, dass zeitgleiches Anzeigen zweier Apps lediglich als Split View möglich ist. Stattdessen kommt angeblich ein Prinzip zum Einsatz, welches man seit den Urtagen des Macs kennt: Frei bewegliche Fenster. Damit ließen sich nicht nur dokument-basierte Apps anders als bisher benutzen, Apps mit wenig Platzbedarf (z.B. ein Rechner) könnten auch beim Öffnen einer anderen App sichtbar bleiben und sich als Fenster verschieben lassen. Álvaro Pabesio , bekannt durch zahlreiche Konzepte dieser Art, hat sich nun Gedanken zur optischen Anmutung gemacht. Er greift dabei zahlreiche Angaben auf, die in den vergangenen Wochen kursierten.Unter dem Slogan "iOS 13 – Beyond powerful" fertigte Pabesio Werbematerial an, wie es auch direkt von Apple stammen könnte. Er zeigt auf seinen Grafiken nicht nur Apples übliche Anpreisung, es handle sich um das größte Update aller Zeiten, sondern allem voran auch grafische Ideen.Beispielsweise wird aus dem bislang statischen Hintergrund eine Art iPad-Finder, auf dem sich auch Dokumente und Ordner ablegen lassen. Momentan funktionieren die App-Screens auf dem iPad hingegen genauso wie auf dem iPhone.Auch die Files-App zum direkten Zugriff auf Dokumente hat Pabesio neu ersonnen und versieht diese mit einer neuen Seitenleiste. Zudem setzt er einen seit Jahren von vielen Nutzern gewünschten, von Apple jedoch nur für Bildungskunden implementieren Wunsch um: Nutzer-Accounts, die man schnell wechseln kann. Per langem Druck auf den Power-Button und Face ID erkennt das Gerät, welcher Nutzer sich nun gerade anmelden will – so Pabesio Wunschvorstellung.Natürlich darf auch der Dark Mode nicht fehlen, welcher angesichts Apples Umstellung auf OLED-Displays im iPhone als weitgehend sichere Neuerung gilt. In den zahlreichen Konzept-Grafiken befindet sich zudem ein Vorschlag, wie die Erinnerungen-App neugestaltet werden könnte. Die anderen Apple-Apps räumt Pabesio ebenfalls auf, darunter Mail, Music, Nachrichten und Safari.