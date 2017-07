iOS 11 ignoriert unstabile WLAN-Netze

Ein Problem gelöst…

…möglicherweise neues Problem entsteht

iOS 11

Gerade in Deutschland, wo das Mobilfunkvolumen in aller Regel begrenzt ist, stellen WLAN-Netze eine willkommene Alternative für die Internetverbindung dar. Standardmäßig reicht eine einmalige Verknüpfung mit einem Netz und das iPhone verbindet sich automatisch jedesmal, wenn es wieder in die Nähe kommt. Mitunter ist das aber auch störend: Gerade wenn das Signal schwach, der Datendurchsatz gering oder die Verbindung unstabil sind. Auch tägliche Fahrten zur Arbeit können mit zahlreichen ungewollten und nur kurzzeitigen WLAN-Verbindungen einhergehen.iOS 11 möchte an dieser Stelle nachbessern. Wie der Entwickler Ryan Jones per Twitter mitteilte, ignoriert die kommende Systemversion für iPhone und iPad bestimmte WLAN-Netze. Dann zeigt die Einstellungen-App an dem entsprechenden Signal den Hinweis »Auto Join Disabled« an. Dies ist offensichtlich ein automatischer Vorgang und wird nicht manuell vom Nutzer eingestellt.Da noch nicht abschließend bekannt ist, was dieses Verhalten auslöst, kann es gegebenenfalls auch zu einem Problem werden. Ein weiterer Nutzer gab an, dass ein einmaliger Disconnect aufgrund eines Router-Updates reichte, um das heimische WLAN als unstabil einzuschätzen und den Autoconnect abzuschalten. In diesem Fall muss der Nutzer selbst aktiv werden und die Verbindung manuell per Tap auf das Signal in der Einstellungen-App > WLAN aufbauen.iOS 11 wird aller Wahrscheinlichkeit im Herbst für alle iOS-Geräte ab dem iPhone 5s und iPad Air 1, bzw. iPad mini 2 freigegeben. Aktuell ist Siri als Betaversion für Entwickler und registrierte Betatester verfügbar. Die zentralen Neuerungen betreffen vor allem das Apple-Tablet: Hier gibt es ein macOS-ähnliches Dock, Drag&Drop-Funktion und die viel geforderte Dateien-App. Weitere Features betreffen ARKit für erste Schritte in die Erweiterte Realität, ein Dokumentenscanner in der Notizen-App, ein neues Kontrollzentrum, Indoor-Karten und eine verbesserte Siri.Weiterführende Links: