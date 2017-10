Zweite Beta von iOS 11.1, macOS 10.13.1, tvOS 11.1 und watchOS 4.1 erschienen

iOS 11.1

macOS High Sierra 10.13.1

tvOS 11.1 und watchOS 4.1

Aktualisierung:

Wer ein Entwicklerkonto bei Apple betreibt, kann ab jetzt die jeweils zweite Testversion der kommenden Updates für iOS 11, macOS High Sierra, tvOS 11 und watchOS 4 laden und testen. Wie immer gilt dabei: Betaversionen am besten nicht auf Produktivsysteme installieren, da noch nicht für Stabilität und Datensicherheit garantiert wird.Das erste größere Update für iOS 11 fällt vor allem durch die Integration der diversen Unicode-10-Emojis auf. Zu ihnen gehören allen voran der häufig geforderte Kotz-Smiley, eine ROFL-Umsetzung, ein Smiley mit explodierendem Kopf, zahlreiche Fantasiewesen rund um Dschinn, Zombies, Feen und Vampire, sowie 50 weitere neue Chat-Bildchen. Einen Überblick gibt dieser MTN-Artikel: . Ansonsten fallen die aus der ersten Beta von iOS 11.1 bekannten Neuerungen an der Oberfläche sehr subtil aus. Es gibt Detailveränderungen in verschiedenen Animationen, das Kamera-Icon in den Einstellungen entspricht dem leicht variierten Symbol des Homescreens und die Handhabung von Assistive Touch wurde verbessert. Ansonsten konzentriert sich das Update auf Fehlerbehebungen.Auch beim ersten Update von High Sierra dürften Normalnutzer erst einmal nur die Einführung der neuen Emojis bemerken. Da aber nach der Freigabe häufiger über diverse Fehler und Probleme mit dem System berichtet wurde, ist hier auch vor allem deren Behebung, sowie Stabilitätsverbesserungen zu erwarten. Mittelfristig hat Apple außerdem versprochen, das neue Dateisystem APFS auch für Fusion Drives einzuführen.tvOS 11 selbst brachte schon nur eine Handvoll neuer Funktionen, das erste Update konzentriert sich dann auch ausschließlich auf Fehlerbehebungen. Bei watchOS 4.1 stehen die Neuerungen ganz im Zeichen der Einführung von Apple Music über LTE auf der neuesten Apple-Watch-Generation. Künftig ist fürs Streamen kein verbundenes iPhone mehr zuständig. Eine neue Radio-App erlaubt den Zugriff auf Beats 1 und andere Radiostationen von Apple Music.Auch die Public-Beta-Version von iOS 11.1 und macOS 10.13.1 stehen nun zum Download für Mitglieder in Apples öffentlichem Testprogramm bereit. Es ist auch bekannt geworden, dass iOS 11.1 Beta 2 den mit iOS 11 entfernten 3D-Touch-Programmwechsel zurückbringt, bei dem man mittels eines festem Druck an die linke Kante des Displays den App Switcher öffnen konnte.