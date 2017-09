Welche der Event-Neuerungen hat Sie überzeugt? Neue Umfrage

Neue Umfrage: Von welchen Produkten hat Apple Sie überzeugt?

Ergebnis der letzten Umfrage: Ihre Meinung zu Software-Abos?

Die bedeutendste Ankündigung des Event-Abends war sicherlich das iPhone X - Apples Beschreibung zufolge nicht einfach nur eine neue iPhone-Generation, sondern die Zukunft des Smartphones. Allerdings widmete Apple auch den anderen drei vorgestellten Produkten viel Raum. Im Einzelnen waren dies das iPhone 8 in den Varianten 4,7" und als Plus-Modell mit 5,5", das Apple TV 4K sowie die Apple Watch Series 3 mit optionalen Mobilfunkchip für weitgehende Unabhängigkeit vom iPhone. Wer noch einmal die Zusammenfassung lesen möchte, kann dies in den folgenden Meldungen tun: Das iPhone X, Apples neues Top-Modell Apple stellt das iPhone 8 vor Die Apple Watch Series 3 Apple TV 4K, mit 4K-Auflösung in die TV-ZukunftZur Umfrage: In unserer neuen Umfrage möchten wir gerne von Ihnen wissen, welche der vier Hardware-Neuerungen Sie überzeugt hat. Die Umfrage erlaubt Mehrfach-Nennungen, daher können Sie entweder ein bis vier Produkte ankreuzen oder sich alternativ auch für die Option entscheiden, von keinem Produkt angesprochen worden zu sein. Für die Teilnahme benötigen Sie einen Account und müssen eingeloggt sein. Die Umfrage ist entweder in der rechten Seitenleiste oder im Umfragearchiv zu finden: Recht eindeutig fiel das Ergebnis zur Umfrage aus, wie Ihre Meinung zu Software-Abo und Software-Miete steht. 60,3 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für die Option, Miet-Software aus Prinzip nicht zu nutzen. 22,4 Prozent hat keine besondere Präferenz und nutzt verschiedene Modelle. 12,5 Prozent halten Kurzzeit-Miete für sinnvoll, wenn man beispielsweise ein Programm für einen Einzelmonat mieten kann, anstatt es kaufen zu müssen. Lediglich 3,6 Prozent sind so überzeugt von Software-Miete, dass sie diese Form ganz klar bevorzugen. 1,3 Prozent der Teilnehmer antworteten, generell kein Geld für Software auszugeben. Was mit den Zahlen natürlich nicht beantwortet werden kann ist, ob eine nur noch zur Miete angebotene Software dann tatsächlich mehr als 60% der potenziellen Nutzerschaft verliert.