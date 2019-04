Video-Tutorials für iPad Pro: Wie sich Videos produzieren und Hochzeiten planen lassen

„Ein neuer Weg“, diverse Dinge umzusetzen

Video- und Musikproduktion

Apple wird nicht müde zu betonen, für wie viele verschiedene Einsatzzwecke sich das iPad Pro genauso gut oder sogar noch besser als ein vollwertiger Rechner eignet. Mit einer Reihe neuer YouTube-Videos versucht das Unternehmen abermals zu unterstreichen, welche vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten das iPad Pro bereitstellt. Es geht um Reisen, Musikkreation, Videoproduktion, Business und sogar eine Hochzeitsplanung. All das können Nutzer per iPad Pro auf eine ganz neue Art erledigen, so Apple.Im Mittelpunkt der Videos steht die 2018er Generation des iPad Pro. Kurze, Apple-typische Tutorial-Clips zeigen, mit welchen iOS-Apps sich etwa Reiseplanungen erledigen lassen. Es endet jedoch nicht bei den Vorbereitungen. Nachdem der Anwender seine Paris-Reise mithilfe von Safari und der Notizen-App im Split-Screen-Modus geplant hat, kommt das iPad auch bei der eigentlichen Tour zum Einsatz. Für den Flug etwa hebt Apple die Gaming und- Medienwiedergabe-Möglichkeiten des iPad Pro hervor – dazu auch Content-Kreation via Pencil. Auch nach der Reise hilft das Apple-Tablet, indem Nutzer ihre Schnappschüsse organisieren, mit Anmerkungen versehen und mit anderen Anwendern teilen.Für Leute, die sich selbstständig machen möchten, zeigt Apple diverse Möglichkeiten vom Brainstorming über die Logo-Konzeption bis hin zum Kunden-Pitch. Alles wird über das iPad vorbereitet – auch die Optik der Visitenkarten und das Design der Website. Für Hochzeiten helfen Apps wie Notability im Zusammenspiel mit dem Pencil, um zum Beispiel Outfits und Dekorationen festlegen zu können.Apple verdeutlicht außerdem, wie Nutzer Videos am iPad Pro aufnehmen und schneiden können. Dabei hilft das optional erhältliche Smart Keyboard. Apple bezeichnet das iPad Pro in dem Zusammenhang als „ultimatives mobiles Studio“. Das gleiche gilt für Musik. Über GarageBand lassen sich die verschiedensten Musikstile bearbeiten oder direkt komponieren. Nutzer können zudem Aufnahmen aus externen Quellen einfügen.